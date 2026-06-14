В Ярославле перекрыли движение в Москву из-за атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ярославская область подвергается атаке украинских БПЛА.
- В целях безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Украинские БПЛА атакуют Ярославскую область, в целях безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Глава региона отметил, что работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.