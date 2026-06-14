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“Как вывезти его из России?” Игрок РПЛ стал главной звездой Бразилии на ЧМ - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Футбол
 
15:46 14.06.2026 (обновлено: 18:33 14.06.2026)
“Как вывезти его из России?” Игрок РПЛ стал главной звездой Бразилии на ЧМ

Капитан "Зенита" Дуглас Сантос поблагодарил Бога за дебют на чемпионате мира

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИгрок "Зенита" Дуглас дос Сантос
Игрок Зенита Дуглас дос Сантос - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Александр Говоров
Александр Говоров
Шеф-редактор РИА Новости Спорт
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Капитан “Зенита” и многократный чемпион РПЛ с составе питерского клуба Дуглас Сантос неожиданно для многих стал одним из лучших, а по многим версиям и вовсе лучшим футболистом сборной Бразилии в дебютном матче на чемпионате мира. Фанаты даже в шутку призывают вывезти его из Петербурга ради перехода в топ-клуб. А ведь у Дугласа есть и российский паспорт.

Мог играть за Россию?

Сантос уже многие годы выступает за “Зенит” и имеет статус не просто лидера, но и капитана команды. Более того, защитник сравнительно недавно получил паспорт российского гражданина и в теории мог даже играть за сборную нашей страны. Однако в Бразилии довольно неожиданно заметили талант Дугласа и при Карло Анчелотти стали активно вызывать в сборную.
Сантоса можно понять. Для любого бразильца выступление за национальную команду является детской мечтой. В сети постоянно появляются ролики, как игроки из этой страны вместе с друзьями и родственниками смотрят за объявлением состава и в случае положительного решения радуются так, как будто бы уже выиграли чемпионат мира. Так что Дуглас ухватился за свой шанс и в 32 года дебютировал на мировом первенстве.
В стартовой игре бразильцам противостояла сенсация прошлого ЧМ - сборная Марокко. Причем как раз на фланге Сантоса действовали едва ли не главные марокканские звезды - Ашраф Хакими из “ПСЖ” и Браим Диас из “Реала”. Но защитник “Зенита” провел великолепный матч, допустив минимум ошибок. Собственно, во многом его действия позволили бразильцам не начать турнир с поражения. К примеру, популярный журнал Sports Illustrated и вовсе поставил футболиста “Зенита” на первое место в составе Бразилии.
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Лучший по многим версиям

Причем такая трактовка его игры вовсе не была исключительно прихотью одного журнала, пусть и крайне популярного. По версии статистического ресурса Flashscore Санто также получил самый высокий балл среди бразильцев, а другой популярный портал Fotmob и вовсе признал его лучшим среди футболистов обеих команд. Sofascore оценил Дугласа на третье место вслед за Маркиньосом и Винисиусом с минимальной разницей в рейтинге. К слову, этот же ресурс всё равно отдал Сантосу лидирующую позицию по ряду показателей.
Собственно, все статистические агентства сошлись в том, что зенитовский бразилец совершил больше всех отборов на этом чемпионате мира, а именно семь штук. Причем за последние три мировых первенства никто из игроков сборной Бразилии не покорял подобных показателей. Лишь Алекс Сандро в 2022 году в матче против Швейцарии повторил результат.
Вдохновились игрой Сантоса и эксперты известного бразильского сайта Globo, по достоинству оценив дебютный матч игрока “Зенита” в составе национальной сборной на чемпионате мира.
“Дугласу пришлось сильно потрудиться и много работать, чтобы защитить самый опасный фланг атаки сборной Марокко. И он не допустил никаких ошибок. Отметим его высокую точность передач, хотя он и редко пересекал середину поля”, - отметили в Globo.
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"Просто чертовски отличный игрок"

В социальной сети X также пребывали в восторге от футболиста из РПЛ и даже захотели вывезти его из России ради продолжения карьеры в большом европейском клубе. В шутку, конечно, хотя заинтересованность в трансфере теперь действительно могут проявлять топ-клубы.
- Лучшим игроком в составе сборной Бразилии был работяга Дуглас Сантос. Не ошибался в перехватах, в передачах, отборе. Абсолютно доминировал на левом фланге Как его вывезти из России и сколько это будет стоить? - написал Bahia Interativo.
- Левый крайний защитник сборной Бразилии не сделал ни одной ошибки и везде успевал. Просто чертовски отличный игрок, - отметил Rayo.
- Он получил лучшую оценку в сборной Бразилии и вторую среди всех участников матчах. Очень солидное выступление, - резюмировал Luis Britto.
Сам Дуглас крайне эмоционально отреагировал на свой дебют, опубликовав пост в социальных сетях.
"Спасибо Богу за то, что он дал мне возможность прожить этот момент дебюта на чемпионате мира. Наша команда продолжает верить в себя, мы готовы сконцентрироваться на предстоящих задачах. Мы сильны и никогда не сдадимся. Вперед, Бразилия!" — написал футболист "Зенита".
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ФутболДуглас СантосАшраф ХакимиБраим ДиасЗенитРеал МадридРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)ЧМ по футболу 2026Авторы РИА Новости Спорт
 
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