В подмосковном Одинцове завели дело после гибели трех человек в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В подмосковном Одинцове произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого одна из них загорелась.
- Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после ДТП в подмосковном Одинцове, где погибли три человека и один пострадал, сообщили в ГУ МВД РФ по Московской области.
Ранее в подмосковном ГУ МВД сообщили о ДТП с участием двух иномарок, в результате которого одна из них загорелась. Прокуратура Московской области сообщила о трех погибших.
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"По факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли три человека и одна женщина была госпитализирована, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении в канале главка МВД на платформе "Макс".
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