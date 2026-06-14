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В подмосковном Одинцове завели дело после гибели трех человек в ДТП - РИА Новости, 14.06.2026
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08:52 14.06.2026 (обновлено: 09:30 14.06.2026)
В подмосковном Одинцове завели дело после гибели трех человек в ДТП

МВД: в Одинцове завели уголовное дело после гибели трех человек в ДТП

© Фото : ГУ МВД России по Московской областиПоследствия столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Одинцово
Последствия столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Одинцово - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : ГУ МВД России по Московской области
Последствия столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Одинцово
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В подмосковном Одинцове произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого одна из них загорелась.
  • Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после ДТП в подмосковном Одинцове, где погибли три человека и один пострадал, сообщили в ГУ МВД РФ по Московской области.
Ранее в подмосковном ГУ МВД сообщили о ДТП с участием двух иномарок, в результате которого одна из них загорелась. Прокуратура Московской области сообщила о трех погибших.
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"По факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли три человека и одна женщина была госпитализирована, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении в канале главка МВД на платформе "Макс".
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