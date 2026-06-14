Чемпионат мира по футболу 2026: расписание, группы, стадионы и фавориты

- Главное о ЧМ-2026. Коротко
- Когда пройдет ЧМ-2026: дата и расписание матчей
- Расписание группового этапа
- Расписание плей-офф
- Матч открытия и финал
- Где пройдет ЧМ-2026: страны и города
- США
- Канада
- Мексика
- Стадионы ЧМ-2026
- Состав 12 групп ЧМ-2026
- Группа A
- Группа B
- Группа C
- Группа D
- Группа E
- Группа F
- Группа G
- Группа H
- Группа I
- Группа J
- Группа K
- Группа L
- Сетка плей-офф ЧМ-2026
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Главное о ЧМ-2026. Коротко
- 2006 — ИТАЛИЯ
- 2010 — ИСПАНИЯ
- 2014 — ГЕРМАНИЯ
- 2018 — ФРАНЦИЯ
- 2022 — АРГЕНТИНА
Когда пройдет ЧМ-2026: дата и расписание матчей
Расписание группового этапа
- 22:00* / Мексика – ЮАР – 2:0
- 5:00 / Южная Корея – Чехия – 2:1
- 22:00 / Канада – Босния и Герцеговина – 1:1
- 4:00 / США – Парагвай – 4:1
- 22:00 / Катар – Швейцария – 1:1
- 1:00 / Бразилия – Марокко – 1:1
- 4:00 / Гаити – Шотландия – 0:1
- 7:00 / Австралия – Турция – 2:0
- 20:00 / Германия – Кюрасао – 7:1
- 23:00 / Нидерланды – Япония – 2:2
- 2:00 / Кот-д’Ивуар – Эквадор
- 5:00 / Швеция – Тунис
- 19:00 / Испания – Кабо-Верде
- 22:00 / Бельгия – Египет
- 1:00 / Саудовская Аравия – Уругвай
- 4:00 / Иран – Новая Зеландия
- 22:00 / Франция – Сенегал
- 1:00 / Ирак – Норвегия
- 4:00 / Аргентина – Алжир
- 7:00 / Австрия – Иордания
- 20:00 / Португалия – ДР Конго
- 23:00 / Англия – Хорватия
- 2:00 / Гана – Панама
- 5:00 / Узбекистан – Колумбия
- 19:00 / Чехия – ЮАР
- 22:00 / Швейцария – Босния и Герцеговина
- 1:00 / Канада – Катар
- 4:00 / Мексика – Южная Корея
- 22:00 / США – Австралия
- 1:00 / Шотландия – Марокко
- 4:00 / Бразилия – Гаити
- 7:00 / Турция – Парагвай
- 20:00 / Нидерланды – Швеция
- 23:00 / Германия – Кот-д’Ивуар
- 3:00 / Эквадор – Кюрасао
- 7:00 / Тунис – Япония
- 19:00 / Испания – Саудовская Аравия
- 22:00 / Бельгия – Иран
- 1:00 / Уругвай – Кабо-Верде
- 4:00 / Новая Зеландия – Египет
- 20:00 / Аргентина – Австрия
- 00:00 / Франция – Ирак
- 3:00 / Норвегия – Сенегал
- 6:00 / Иордания – Алжир
- 20:00 / Португалия – Узбекистан
- 23:00 / Англия – Гана
- 2:00 / Панама – Хорватия
- 5:00 / Колумбия – ДР Конго
- 22:00 / Швейцария – Канада
- 22:00 / Босния и Герцеговина – Катар
- 1:00 / Шотландия – Бразилия
- 1:00 / Марокко – Гаити
- 4:00 / Чехия – Мексика
- 4:00 / ЮАР – Южная Корея
- 23:00 / Кюрасао – Кот-д’Ивуар
- 23:00 / Эквадор – Германия
- 2:00 / Япония – Швеция
- 2:00 / Тунис – Нидерланды
- 5:00 / Турция – США
- 5:00 / Парагвай – Австралия
- 22:00 / Норвегия – Франция
- 22:00 / Сенегал – Ирак
- 3:00 / Кабо-Верде – Саудовская Аравия
- 3:00 / Уругвай – Испания
- 6:00 / Египет – Иран
- 6:00 / Новая Зеландия – Бельгия
- 00:00 / Панама – Англия
- 00:00 / Хорватия – Гана
- 2:30 / Колумбия – Португалия
- 2:30 / ДР Конго – Узбекистан
- 5:00 / Алжир – Австрия
- 5:00 / Иордания – Аргентина
Расписание плей-офф
Матч открытия и финал
Где пройдет ЧМ-2026: страны и города
США
- Нью-Йорк (пригород Ист-Ратерфорд), Атланта, Фоксборо, Арлингтон, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Филадельфия, Сиэтл, Сан-Франциско.
Канада
- Торонто, Ванкувер.
Мексика
- Мехико, Гвадалахара, Монтеррей.
Стадионы ЧМ-2026
Страна
Город
Стадион
Вместимость
США
Нью-Йорк (пригород Ист-Ратерфорд)
"Метлайф Стэдиум"
82500
Атланта
"Мерседес-Бенц Стэдиум"
83000
Фоксборо
"Джилетт Стэдиум"
65878
Арлингтон
"Эй-ти-энд-ти Стэдиум"
80000
Хьюстон
"Эн-ар-джи Стэдиум"
72220
Канзас-Сити
"Эрроухед Стэдиум"
76416
Лос-Анджелес
"Соу-Фай Стэдиум"
70240
Майами
"Хард Рок Стэдиум"
67518
Филадельфия
"Линкольн Файненшел Филд"
69796
Сиэтл
"Люмен Филд"
72000
Сан-Франциско
"Ливайс Стэдиум"
75000
Канада
Торонто
"БМО Филд"
45500
Ванкувер
"Би-Си Плэйс"
54500
Мексика
Мехико
"Ацтека"
87523
Гвадалахара
"Акрон"
49850
Монтеррей
"Эстадио Бе-бе-уве-а"
53500
Состав 12 групп ЧМ-2026
Группы
Участники
Корзина посева
А
Мексика
1
ЮАР
3
Южная Корея
2
Чехия
4
B
Канада
1
Босния и Герцеговина
4
Катар
3
Швейцария
2
C
Бразилия (победы - 1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
1
Марокко
2
Шотландия
3
Гаити
4
D
США
1
Парагвай
3
Австралия
2
Турция
4
E
Германия (1954, 1974, 1990, 2014)
1
Кот-д’Ивуар
3
Эквадор
2
Кюрасао
4
F
Нидерланды
1
Япония
2
Швеция
4
Тунис
3
G
Бельгия
1
Египет
3
Иран
2
Новая Зеландия
4
H
Испания (2010)
1
Саудовская Аравия
3
Уругвай (1930, 1950)
2
Кабо-Верде
4
I
Франция (1998, 2018)
1
Сенегал
2
Ирак
4
Норвегия
3
J
Аргентина (1978, 1986, 2022)
1
Австрия
2
Алжир
3
Иордания
4
K
Португалия
1
ДР Конго
4
Колумбия
2
Узбекистан
3
L
Англия (1966)
1
Хорватия
2
Панама
3
Гана
4
Группа A
- Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия.
Группа B
- Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария.
Группа C
- Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия.
Группа D
- США, Парагвай, Австралия, Турция.
Группа E
- Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор.
Группа F
- Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис.
Группа G
- Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия.
Группа H
- Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.
Группа I
- Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия.
Группа J
- Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания.
Группа K
- Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия.
Группа L
- Англия, Хорватия, Гана, Панама.
Сетка плей-офф ЧМ-2026
Номинальный хозяин
Номинальный гость
Второе место в группе A
Второе место в группе B
Победитель группы E
Третье место в группе A/B/C/D/F
Победитель группы E
Третье место в группе A/B/C/D/F
Победитель группы F
Второе место в группе C
Победитель группы C
Второе место в группе F
Победитель группы I
Третье место в группе C/D/F/G/H
Второе место в группе E
Второе место в группе I
Победитель группы A
Третье место в группе C/E/F/H/I
Победитель группы L
Третье место в группе E/H/I/J/K
Победитель группы D
Третье место в группе B/E/F/I/J
Победитель группы G
Третье место в группе A/E/H/I/J
Второе место в группе K
Второе место в группе L
Победитель группы H
Второе место в группе J
Победитель группы B
Третье место в группе E/F/G/I/J
Победитель группы J
Второе место в группе H
Победитель группы K
Третье место в группе D/E/I/J/L
Второе место в группе D
Второе место в группе G