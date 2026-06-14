В Брянске возбудили дело из-за травмирования ребенка в частном детсаду

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"В следственные органы ... поступило обращение местной жительницы о травмировании ее малолетнего ребенка в частном детском воспитательном учреждении ... Брянска... Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет)", - говорится в заявлении ведомства на платформе "Макс".