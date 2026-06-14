В Брянске возбудили дело из-за травмирования ребенка в частном детсаду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В следственные органы Брянской области поступило обращение местной жительницы о травмировании ее малолетнего ребенка в частном детском саду.
- Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
БРЯНСК, 14 июн - РИА Новости. Брянские следователи возбудили уголовное дело после обращения к ним женщины с информацией о травмировании ее малолетнего ребенка в частном детском саду, сообщает региональное следственное управление СК России.
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"В следственные органы ... поступило обращение местной жительницы о травмировании ее малолетнего ребенка в частном детском воспитательном учреждении ... Брянска... Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет)", - говорится в заявлении ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, необходимые для правовой оценки действий или бездействия сотрудников и руководства частного детского сада.
"Ход расследования ... находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Брянской области Алексея Кузьмичева", - добавили в СУСК.