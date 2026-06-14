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Британия задержала в Ла-Манше нефтяной танкер, вышедший из Усть-Луги - РИА Новости, 14.06.2026
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11:03 14.06.2026 (обновлено: 18:15 14.06.2026)
Британия задержала в Ла-Манше нефтяной танкер, вышедший из Усть-Луги

Британия задержала в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrto, вышедший из Усть-Луги

© REUTERS / UK MOD Crown/LPhot HutchinsБританские морские пехотинцы участвуют в операции по перехвату судна Smyrtos у южного побережья Англии. 14 июня 2026
Британские морские пехотинцы участвуют в операции по перехвату судна Smyrtos у южного побережья Англии. 14 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© REUTERS / UK MOD Crown/LPhot Hutchins
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британия задержала нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна в Ла-Манше.
  • Операция длилась шесть часов и проводилась при поддержке Франции, а также с привлечением сил с воздуха и моря.
  • Последним портом захода судна была Усть-Луга.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Британия задержала в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos, якобы связанный с Россией, сообщило Министерство обороны королевства.
По данным портала для отслеживания судов Vesselfinder, последним портом его захода была Усть-Луга. Сейчас танкер, шедший под флагом Камеруна, стоит на якоре к югу от города Уэймут.
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© Ministry of DefenceКоммандос Королевской морской пехоты на борту танкера Smyrtos. Кадр видео
Захват танкера Smyrtos коммандос Королевской морской пехоты. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Ministry of Defence
Коммандос Королевской морской пехоты на борту танкера Smyrtos. Кадр видео
«
"На борт судна Smyrtos поднялись коммандос Королевской морской пехоты и правоохранители со спецподготовкой из Национального агентства по борьбе с преступностью", — говорится в пресс-релизе на сайте британского правительства.
Операция по задержанию длилась шесть часов в территориальных водах Соединенного Королевства при поддержке с воздуха и моря. В ней приняла участие и Франция. Судно доставят к якорной стоянке на юге Англии.
В России ранее неоднократно называли захват иностранных танкеров западными странами пиратством.
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