Британия задержала в Ла-Манше нефтяной танкер, вышедший из Усть-Луги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британия задержала нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна в Ла-Манше.
- Операция длилась шесть часов и проводилась при поддержке Франции, а также с привлечением сил с воздуха и моря.
- Последним портом захода судна была Усть-Луга.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Британия задержала в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos, якобы связанный с Россией, сообщило Министерство обороны королевства.
По данным портала для отслеживания судов Vesselfinder, последним портом его захода была Усть-Луга. Сейчас танкер, шедший под флагом Камеруна, стоит на якоре к югу от города Уэймут.
© Ministry of DefenceКоммандос Королевской морской пехоты на борту танкера Smyrtos. Кадр видео
© Ministry of Defence
Коммандос Королевской морской пехоты на борту танкера Smyrtos. Кадр видео
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"На борт судна Smyrtos поднялись коммандос Королевской морской пехоты и правоохранители со спецподготовкой из Национального агентства по борьбе с преступностью", — говорится в пресс-релизе на сайте британского правительства.
Операция по задержанию длилась шесть часов в территориальных водах Соединенного Королевства при поддержке с воздуха и моря. В ней приняла участие и Франция. Судно доставят к якорной стоянке на юге Англии.
В России ранее неоднократно называли захват иностранных танкеров западными странами пиратством.