Бразилия опозорилась без Неймара: чудом удержала ничью в первом матче на ЧМ

Cборная Бразилии потеряла очки в своем первом же матче на чемпионате мира 2026 года. На арене финала турнира в пригороде Нью-Йорка "пентакампеоны" не смогли победить марокканцев и поставили под вопрос свои чемпионские перспективы на мировом первенстве. РИА Новости Спорт – о первой большой сенсации стартовавшего мундиаля.

Крутые матчи на старте ЧМ-2026 – редкость

Из-за расширения главного турнира четырехлетия до 48 команд групповой этап забился до отказа матчами середняков и противостояниями тотальных фаворитов и андердогов. Крутых афиш с ведущими сборными почти нет. Вот и получилось, что только на третий игровой день ЧМ после таких "шикарных" встреч, как Мексика – ЮАР, Южная Корея – Чехия, Канада – Босния и Герцеговина, США – Парагвай и Катар – Швейцария, расписание подарило нам противостояние с приставкой "топ".

В Ист-Ратерфорде (США) сборная Бразилии играла с полуфиналистами прошлого розыгрыша ЧМ, скандальными победителями Кубка африканских наций марокканцами.

Неймар снова мимо

Как рассказал главный тренер бразильцев Карло Анчелотти, 34-летний нападающий по-прежнему восстанавливается после травмы икроножной мышцы и сможет вернуться в строй ко второму туру. Пока же главная звезда "пентакампеонов", приехавшая на свой четвертый мундиаль, следит за своими партнерами по команде со скамейки запасных: его все равно включили в заявку, потому что, как считает итальянский специалист, опытный Неймар станет примером для молодых игроков южноамериканцев.

© REUTERS / Jeenah Moon Неймар на чемпионате мира в России © REUTERS / Jeenah Moon Неймар на чемпионате мира в России

Но звезд на поле хватало и без него

У Марокко выделялись двукратный победитель Лиги чемпионов с "ПСЖ" Ашраф Хакими и Браим Диас из "Реала", в то время как у "пентакампеонов" стартовый состав пестрит всегда. Тут и надежный голкипер Алиссон Бекер, чемпион Англии в составе "Арсенала" Габриэль и капитан "ПСЖ" Маркиньос (носит повязку на рукаве и в национальной команде), нестареющий Каземиро, один из лидеров "Реала" Винисиус и его соперник из "Барселоны" Рафинья.

© REUTERS / CAEAN COUTO Ашраф Хакими © REUTERS / CAEAN COUTO Ашраф Хакими

Отметим, что с первых минут в составе сборной Бразилии играл защитник "Зенита", многократный чемпион России Дуглас Сантос. Также у "пентакампеонов" на замену во втором тайме вышел нападающий петербургского клуба Луис Энрике.

Бразильцы поразили

И поразили в плохом смысле. Команда выглядела очень сырой: много брака в передачах, мало идей в атаке и, разумеется, проходной двор в обороне. То, как легко открыл счет на 21-й минуте Исмаэль Сайбари, показательно: без проблем убежал от защитников и вратаря перебросил, как манекен. Алиссон в этом моменте сыграл очень плохо. Вышел из ворот поздно и не успел ни оппонента закрыть, ни вернуться в створ — в итоге мяч полетел за шиворот.

Да, уйти от поражения удалось

Винисиус на 32-й минуте положил в дальний угол (у капризного нападающего уже десять голов в 50 матчах за сборную Бразилии), а Алиссон в самой концовке выдал сумасшедшее спасение. Однако марокканцы даже близко не являются фаворитами турнира — какие же колоссальные проблемы начнутся у "пентакампеонов" в плей-офф (из группы С с Марокко, Гаити и Шотландией они точно выйдут), когда на пути к финалу напорются на сборные Испании, Франции, Англии, Аргентины или Португалии.

© REUTERS / Jeenah Moon Сборная Бразилии по футболу © REUTERS / Jeenah Moon Сборная Бразилии по футболу

А ведь золото Бразилия не брала 24 года. На протяжении пяти розыгрышей "пентакампеоны" не просто не могут взять шестой Кубок мира — они остаются даже без медалей.

2006 / В четвертьфинале 0:1 от французов.

/ В четвертьфинале 0:1 от французов. 2010 / Снова вылет в 1/4 финала, на сей раз от Нидерландов.

/ Снова вылет в 1/4 финала, на сей раз от Нидерландов. 2014 / Историческое унижение от немцев в полуфинале (1:7), а затем новый разгром в матче за бронзу. Три безответных мяча от нидерландцев.

/ Историческое унижение от немцев в полуфинале (1:7), а затем новый разгром в матче за бронзу. Три безответных мяча от нидерландцев. 2018 / На российском мундиале не справились со сборной Бельгии в 1/4 финала.

/ На российском мундиале не справились со сборной Бельгии в 1/4 финала. 2022 / Провальная серия пенальти против Хорватии в четвертьфинале.