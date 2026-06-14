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Бразилия опозорилась без Неймара: чудом удержала ничью в первом матче на ЧМ - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Футбол
 
03:25 14.06.2026 (обновлено: 05:12 14.06.2026)
Бразилия опозорилась без Неймара: чудом удержала ничью в первом матче на ЧМ

Cборная Бразилии сыграла вничью с Марокко в своем первом матче на ЧМ-2026

© REUTERS / CAEAN COUTOВинисиус Жуниор
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© REUTERS / CAEAN COUTO
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Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
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Cборная Бразилии потеряла очки в своем первом же матче на чемпионате мира 2026 года. На арене финала турнира в пригороде Нью-Йорка "пентакампеоны" не смогли победить марокканцев и поставили под вопрос свои чемпионские перспективы на мировом первенстве. РИА Новости Спорт – о первой большой сенсации стартовавшего мундиаля.

Крутые матчи на старте ЧМ-2026 – редкость

Из-за расширения главного турнира четырехлетия до 48 команд групповой этап забился до отказа матчами середняков и противостояниями тотальных фаворитов и андердогов. Крутых афиш с ведущими сборными почти нет. Вот и получилось, что только на третий игровой день ЧМ после таких "шикарных" встреч, как Мексика – ЮАР, Южная Корея – Чехия, Канада – Босния и Герцеговина, США – Парагвай и Катар – Швейцария, расписание подарило нам противостояние с приставкой "топ".
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Слабенький футбол, зато с тремя удалениями: Мексика и ЮАР открыли ЧМ-2026
12 июня, 00:10
В Ист-Ратерфорде (США) сборная Бразилии играла с полуфиналистами прошлого розыгрыша ЧМ, скандальными победителями Кубка африканских наций марокканцами.

Неймар снова мимо

Как рассказал главный тренер бразильцев Карло Анчелотти, 34-летний нападающий по-прежнему восстанавливается после травмы икроножной мышцы и сможет вернуться в строй ко второму туру. Пока же главная звезда "пентакампеонов", приехавшая на свой четвертый мундиаль, следит за своими партнерами по команде со скамейки запасных: его все равно включили в заявку, потому что, как считает итальянский специалист, опытный Неймар станет примером для молодых игроков южноамериканцев.
© REUTERS / Jeenah MoonНеймар на чемпионате мира в России
Неймар - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© REUTERS / Jeenah Moon
Неймар на чемпионате мира в России

Но звезд на поле хватало и без него

У Марокко выделялись двукратный победитель Лиги чемпионов с "ПСЖ" Ашраф Хакими и Браим Диас из "Реала", в то время как у "пентакампеонов" стартовый состав пестрит всегда. Тут и надежный голкипер Алиссон Бекер, чемпион Англии в составе "Арсенала" Габриэль и капитан "ПСЖ" Маркиньос (носит повязку на рукаве и в национальной команде), нестареющий Каземиро, один из лидеров "Реала" Винисиус и его соперник из "Барселоны" Рафинья.
© REUTERS / CAEAN COUTOАшраф Хакими
Ашраф Хакими - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© REUTERS / CAEAN COUTO
Ашраф Хакими
Отметим, что с первых минут в составе сборной Бразилии играл защитник "Зенита", многократный чемпион России Дуглас Сантос. Также у "пентакампеонов" на замену во втором тайме вышел нападающий петербургского клуба Луис Энрике.

Бразильцы поразили

И поразили в плохом смысле. Команда выглядела очень сырой: много брака в передачах, мало идей в атаке и, разумеется, проходной двор в обороне. То, как легко открыл счет на 21-й минуте Исмаэль Сайбари, показательно: без проблем убежал от защитников и вратаря перебросил, как манекен. Алиссон в этом моменте сыграл очень плохо. Вышел из ворот поздно и не успел ни оппонента закрыть, ни вернуться в створ — в итоге мяч полетел за шиворот.

Да, уйти от поражения удалось

Винисиус на 32-й минуте положил в дальний угол (у капризного нападающего уже десять голов в 50 матчах за сборную Бразилии), а Алиссон в самой концовке выдал сумасшедшее спасение. Однако марокканцы даже близко не являются фаворитами турнира — какие же колоссальные проблемы начнутся у "пентакампеонов" в плей-офф (из группы С с Марокко, Гаити и Шотландией они точно выйдут), когда на пути к финалу напорются на сборные Испании, Франции, Англии, Аргентины или Португалии.
© REUTERS / Jeenah MoonСборная Бразилии по футболу
Сборная Бразилии по футболу - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© REUTERS / Jeenah Moon
Сборная Бразилии по футболу
А ведь золото Бразилия не брала 24 года. На протяжении пяти розыгрышей "пентакампеоны" не просто не могут взять шестой Кубок мира — они остаются даже без медалей.
  • 2006 / В четвертьфинале 0:1 от французов.
  • 2010 / Снова вылет в 1/4 финала, на сей раз от Нидерландов.
  • 2014 / Историческое унижение от немцев в полуфинале (1:7), а затем новый разгром в матче за бронзу. Три безответных мяча от нидерландцев.
  • 2018 / На российском мундиале не справились со сборной Бельгии в 1/4 финала.
  • 2022 / Провальная серия пенальти против Хорватии в четвертьфинале.
Кака, Роберто Карлос и "Зубастик" Роналдо — следившие за соотечественниками с трибун триумфаторы ЧМ-2002 — вряд ли остались довольны сегодняшним матчем. С другой стороны, ставшие победителями последнего мундиаля в Катаре аргентинцы и вовсе проиграли первую встречу на том турнире... Возможно, и бразильцы долго запрягают, а потом разовьют чемпионскую скорость — 20 июня они проведут матч против Гаити, а 25-го числа встретятся с Шотландией.
ЧМ по футболу 2026
14 июня 2026 • начало в 01:00
Завершен
Бразилия
1 : 1
Марокко
32‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Бруно Гимарайнш)
21‎’‎ • Исмаэль Сайбари
(Браим Диас)
Календарь Турнирная таблица История встреч
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ФутболСпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортНеймарАшраф ХакимиБраим ДиасВинисиус ЖуниорЧМ по футболу 2026БразилияМароккоАлиссон
 
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