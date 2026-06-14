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В Бразилии шесть человек погибли в результате столкновения двух вертолетов - РИА Новости, 14.06.2026
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18:15 14.06.2026 (обновлено: 19:13 14.06.2026)
В Бразилии шесть человек погибли в результате столкновения двух вертолетов

G1: шесть человек погибли в результате столкновения двух вертолетов в Бразилии

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Рио-де-Жанейро произошло столкновение двух вертолетов.
  • В результате аварии погибли шесть человек.
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июн - РИА Новости. Столкновение двух вертолетов произошло в Рио-де-Жанейро, погибли шесть человек, сообщил новостной канал G1.
"В воскресенье утром, в юго-западной части Рио-де-Жанейро, в результате столкновения двух вертолетов погибли шесть человек", - отметило СМИ.
По словам очевидцев, столкновение произошло в воздухе.
Личности погибших не были установлены
© Фото : TV GloboОдин из вертолетов, разбившихся в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Один из вертолетов, разбившихся в Рио-де-Жанейро, Бразилия - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : TV Globo
Один из вертолетов, разбившихся в Рио-де-Жанейро, Бразилия
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