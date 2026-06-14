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Cборная Бразилии потеряла очки в своем первом матче на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Футбол
 
03:05 14.06.2026 (обновлено: 04:35 14.06.2026)
Cборная Бразилии потеряла очки в своем первом матче на ЧМ-2026

Cборная Бразилии сыграла вничью с марокканцами в своем первом матче на ЧМ-2026

© REUTERS / Dylan MartinezЭпизод матча ЧМ-2026 между Бразилией и Марокко
Эпизод матча ЧМ-2026 между Бразилией и Марокко - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© REUTERS / Dylan Martinez
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Cборная Бразилии по футболу сыграла вничью с марокканцами в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Первый матч группы C прошел в Ист-Ратерфорде и закончился со счетом 1:1. На гол Исмаэля Сайбари (21-я минута) бразильцы ответили точным ударом Винисиуса Жуниора (32).
ЧМ по футболу 2026
14 июня 2026 • начало в 01:00
Завершен
Бразилия
1 : 1
Марокко
32‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Бруно Гимарайнш)
21‎’‎ • Исмаэль Сайбари
(Браим Диас)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Нападающий сборной Бразилии Неймар пропустил игру из-за травмы. Защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос вышел в стартовом составе бразильцев, также у "пентакампеонов" на замену во втором тайме вышел нападающий чемпионов России Луис Энрике.
Бразильцы 20 июня проведут матч против Гаити, а 25 июня — против Шотландии. Сборная Марокко в эти же даты встретится с шотландцами и гаитянами.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.
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