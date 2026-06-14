Cборная Бразилии потеряла очки в своем первом матче на ЧМ-2026

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Cборная Бразилии по футболу сыграла вничью с марокканцами в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Первый матч группы C прошел в Ист-Ратерфорде и закончился со счетом 1:1. На гол Исмаэля Сайбари (21-я минута) бразильцы ответили точным ударом Винисиуса Жуниора (32).
14 июня 2026 • начало в 01:00
Завершен
32’ • Винисиус Жуниор
21’ • Исмаэль Сайбари
Нападающий сборной Бразилии Неймар пропустил игру из-за травмы. Защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос вышел в стартовом составе бразильцев, также у "пентакампеонов" на замену во втором тайме вышел нападающий чемпионов России Луис Энрике.
Бразильцы 20 июня проведут матч против Гаити, а 25 июня — против Шотландии. Сборная Марокко в эти же даты встретится с шотландцами и гаитянами.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.