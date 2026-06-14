Участники СВО подарили Путину шевроны после встречи в Кремле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин провел встречу с военными в Кремле в День России.
- Участники специальной военной операции подарили Путину шевроны и батальонный и полковой флаги.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Участники специальной военной операции подарили президенту РФ Владимиру Путину шевроны и батальонный и полковой флаги после встречи в Кремле.
Глава государства 12 июня, в День России, провел встречу с военными. После мероприятия военнослужащие группировки "Днепр" поздравили Путина и вручили ему шеврон, кадры опубликовал автор ИС “Вести” Павел Зарубин.
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"С этим шевроном нашего батальона мы в прошлом году взяли населенные пункты Каменское и Степовое в Запорожской области. И считаем, что это наш небольшой подарок вам и новые победы — они тоже будут во имя России", — обратился боец к Путину.
Помимо шевронов, военнослужащие передали Путину батальонный и полковой флаги. Президент поблагодарил бойцов и пожелал им удачи. Также Путин по просьбе военных расписался на фотографиях со своим портретом и на боевых знаменах.