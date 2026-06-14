Над Рязанской областью сбили пять украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Рязанской областью сбиты пять БПЛА, пострадавших и повреждений нет.
- Над Россией дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотников.
РЯЗАНЬ, 14 июн - РИА Новости. Пять БПЛА сбиты над Рязанской областью за ночь, никто не пострадал, сообщил в воскресенье губернатор Павел Малков.
По данным Минобороны РФ, в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе на Рязанской областью.
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"Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты пять БПЛА. Пострадавших и повреждений нет", - написал Малков на платформе " Макс".