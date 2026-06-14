Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие ВС России охватывают с северного и южного флангов населенный пункт Белицкое в ДНР, сообщил Денис Пушилин.
- Группировка войск "Центр" продвигается в направлении Доброполья и продолжает бои за Белицкое.
ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ обхватывают с северного и южного флангов населенный пункт Белицкое на добропольско-красноармейском направлении в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Наши бойцы продолжают бои за Белицкое, параллельно охватывая данный населенный пункт с северного и южного флангов", - сообщил Пушилин в канале на платформе "Макс".
В апреле начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что группировка войск "Центр" продвигается в направлении Доброполья, продолжает бои за Белицкое. Сам населенный пункт находится в десяти километрах от Доброполья.
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