Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что россияне сталкиваются с произволом швейцарских банков, которые расширительно трактуют антироссийские санкции.
- Соотечественники ограничены в контактах с друзьями и родственниками в России, в том числе из-за закрытого прямого авиасообщения.
- Россияне лишены возможности совершать финансовые транзакции и не могут быть уверены, что их посылки в Россию дойдут.
ЖЕНЕВА, 14 июн – РИА Новости. Россияне сталкиваются с произволом швейцарских банков, крайне расширительно трактующих антироссийские санкции, заявил в интервью РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
"Ключевая проблема сейчас кроется скорее в сфере банковского обслуживания. Некоторые наши сограждане сталкиваются с произволом швейцарских кредитно-финансовых учреждений, которые крайне расширительно трактуют антироссийские санкции", - сказал дипломат.
По его словам, проблема побочного влияния антироссийских рестрикций на граждан РФ остается неизменной с 2022 года.
Так, соотечественники ограничены в контактах с друзьями и родственниками в России, в том числе и из-за закрытого прямого авиасообщения.
"К тому же россияне теперь лишены возможности совершать финансовые транзакции, то есть переводить в Россию или получать из нее денежные средства. Они не могут быть уверены, что их посылки на Родину с личными вещами, подарками и детскими игрушками, литературой вообще дойдут. Отправления из Европы нередко исчезают в пути, и почтовые операторы просто отказываются нести за это ответственность. Является ли это притеснением в прямом смысле слова? Нет. Беспокоит ли это наших сограждан? Конечно, да", - сказал Гармонин.
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. В декабре 2025 года Гармонин заявлял РИА Новости, что Берн за последнее время сделал ряд примечательных шагов в сторону интеграции с НАТО, отметив, что швейцарского нейтралитета больше нет.