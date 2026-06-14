Россияне сталкиваются с произволом швейцарских банков, заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что россияне сталкиваются с произволом швейцарских банков, которые расширительно трактуют антироссийские санкции.

Соотечественники ограничены в контактах с друзьями и родственниками в России, в том числе из-за закрытого прямого авиасообщения.

Россияне лишены возможности совершать финансовые транзакции и не могут быть уверены, что их посылки в Россию дойдут.

ЖЕНЕВА, 14 июн – РИА Новости. Россияне сталкиваются с произволом швейцарских банков, крайне расширительно трактующих антироссийские санкции, заявил в интервью РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

"Ключевая проблема сейчас кроется скорее в сфере банковского обслуживания. Некоторые наши сограждане сталкиваются с произволом швейцарских кредитно-финансовых учреждений, которые крайне расширительно трактуют антироссийские санкции", - сказал дипломат.

По его словам, проблема побочного влияния антироссийских рестрикций на граждан РФ остается неизменной с 2022 года.

Так, соотечественники ограничены в контактах с друзьями и родственниками в России, в том числе и из-за закрытого прямого авиасообщения.

"К тому же россияне теперь лишены возможности совершать финансовые транзакции, то есть переводить в Россию или получать из нее денежные средства. Они не могут быть уверены, что их посылки на Родину с личными вещами, подарками и детскими игрушками, литературой вообще дойдут. Отправления из Европы нередко исчезают в пути, и почтовые операторы просто отказываются нести за это ответственность. Является ли это притеснением в прямом смысле слова? Нет. Беспокоит ли это наших сограждан? Конечно, да", - сказал Гармонин