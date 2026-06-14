В России назвали ключевые условия для расширения сотрудничества с АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Устранение существующих барьеров станет ключевым фактором раскрытия потенциала сотрудничества России со странами АСЕАН в ближайшие годы, заявил Евгений Загайнов.
- Россия и страны АСЕАН ведут последовательную работу по устранению препятствий в торгово-экономическом сотрудничестве, включая развитие логистики и расширение взаимного признания стандартов.
ДЖАКАРТА, 14 июн – РИА Новости. Устранение существующих барьеров станет одним из ключевых факторов раскрытия потенциала сотрудничества России со странами АСЕАН в ближайшие годы, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов.
Дипломат отметил, что Россия и страны АСЕАН ведут последовательную работу по устранению сохраняющихся барьеров в торгово-экономическом сотрудничестве. Речь идет о развитии логистики, совершенствовании механизмов взаиморасчетов в национальных валютах, расширении взаимного признания стандартов и сертификации, а также решении вопросов, связанных с локализацией продукции на отдельных рынках.
Загайнов также отметил, что, несмотря на сохраняющиеся сложности, Россия и АСЕАН продолжают последовательно наращивать сотрудничество по широкому кругу направлений, включая торгово-экономическую сферу, энергетику, продовольственную безопасность, цифровую трансформацию и инновации.
Юбилейный саммит Россия–АСЕАН, посвященный 35-летию отношений диалогового партнерства, пройдет 18 июня в Казани. В мероприятии примет участие президент РФ Владимир Путин.
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