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В России назвали ключевые условия для расширения сотрудничества с АСЕАН - РИА Новости, 14.06.2026
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14:28 14.06.2026
В России назвали ключевые условия для расширения сотрудничества с АСЕАН

Загайнов: РФ расширит сотрудничество с АСЕАН при устранении препятствий

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПодготовка к саммиту Россия — АСЕАН
Подготовка к саммиту Россия — АСЕАН - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Подготовка к саммиту Россия — АСЕАН. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Устранение существующих барьеров станет ключевым фактором раскрытия потенциала сотрудничества России со странами АСЕАН в ближайшие годы, заявил Евгений Загайнов.
  • Россия и страны АСЕАН ведут последовательную работу по устранению препятствий в торгово-экономическом сотрудничестве, включая развитие логистики и расширение взаимного признания стандартов.
ДЖАКАРТА, 14 июн – РИА Новости. Устранение существующих барьеров станет одним из ключевых факторов раскрытия потенциала сотрудничества России со странами АСЕАН в ближайшие годы, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов.
"Именно работа над устранением препятствий способна стать одним из ключевых факторов раскрытия потенциала сотрудничества между Россией и странами АСЕАН в ближайшие годы", – сказал Загайнов в интервью РИА Новости в преддверии юбилейного саммита Россия-АСЕАН в Казани.
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Дипломат отметил, что Россия и страны АСЕАН ведут последовательную работу по устранению сохраняющихся барьеров в торгово-экономическом сотрудничестве. Речь идет о развитии логистики, совершенствовании механизмов взаиморасчетов в национальных валютах, расширении взаимного признания стандартов и сертификации, а также решении вопросов, связанных с локализацией продукции на отдельных рынках.
Загайнов также отметил, что, несмотря на сохраняющиеся сложности, Россия и АСЕАН продолжают последовательно наращивать сотрудничество по широкому кругу направлений, включая торгово-экономическую сферу, энергетику, продовольственную безопасность, цифровую трансформацию и инновации.
Юбилейный саммит Россия–АСЕАН, посвященный 35-летию отношений диалогового партнерства, пройдет 18 июня в Казани. В мероприятии примет участие президент РФ Владимир Путин.
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РоссияКазаньЕвгений ЗагайновВладимир ПутинЭкономика
 
 
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