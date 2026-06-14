Оппозиционные блоки и партии в Армении признали выборы нелегитимными

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шесть политических сил Армении поставили под сомнение итоги парламентских выборов, прошедших 7 июня.
- В совместном заявлении указаны системные и организованные нарушения, которые оказали существенное влияние на избирательный процесс.
ЕРЕВАН, 14 июн — РИА Новости. Шесть политических сил Армении усомнились в легитимности парламентских выборов, прошедших 7 июня.
Под совместным заявлением подписались оппозиционные блоки "Сильная Армения", предпринимателя Самвела Карапетяна и "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна, партии "Процветающая Армения", "Сильная Армения", "Армянский национальный конгресс" и "Национально-демократический полюс". В нем говорится, что выборы прошли в условиях, которые ставят под глубокое сомнение свободный, справедливый и конкурентный характер избирательной кампании.
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"В течение всего избирательного процесса, включая предвыборный период и день голосования, имели место системные и организованные нарушения, которые оказали существенное влияние на свободное волеизъявление избирателей, обеспечение равной политической конкуренции и общественное доверие к избирательным институтам, а действующей администрацией были допущены явные нарушения принципов избирательного права", — отметили политики.
Там указывается, в частности, широкомасштабное использование административного ресурса, политические преследования оппонентов и аресты, целенаправленное препятствование деятельности оппозиционных штабов, злоупотребление информационными пропагандистскими ресурсами.
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"Официальные данные о выборах не отражают реальную волю народа. <...> В таких условиях зафиксированные результаты не могут служить основой для формирования легитимной и пользующейся доверием большинства народа власти. Вся ответственность за любую дальнейшую эскалацию ситуации в стране полностью ложится на Никола Пашиняна и его администрацию", — подчеркивается в заявлении.
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Также добавляется, что политсилы продолжат действовать исключительно в рамках Конституции, законов и демократических принципов, защищая право граждан на свободное волеизъявление и фундаментальные ценности государственности и демократии Армении.
По итогам выборов в парламент прошли три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения — 29 и 12.