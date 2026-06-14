Оппозиционные блоки и партии в Армении признали выборы нелегитимными

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"В течение всего избирательного процесса, включая предвыборный период и день голосования, имели место системные и организованные нарушения, которые оказали существенное влияние на свободное волеизъявление избирателей, обеспечение равной политической конкуренции и общественное доверие к избирательным институтам, а действующей администрацией были допущены явные нарушения принципов избирательного права", — отметили политики.