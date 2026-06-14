Оппозиционеры покинули заседание ЦИК Армении в знак протеста

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Краткий пересказ от РИА ИИ Глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян заявил, что аннулирование результатов выборов на трех избирательных участках не повлияло на окончательные итоги.

Представители оппозиционных сил покинули заседание, заявив, что слова главы ЦИК не соответствуют действительности.

ЕРЕВАН, 14 июн - РИА Новости. Представители оппозиционных сил покинули заседание Центризбиркома Армении после того, как глава ЦИК Ваагн Овакимян заявил, что аннулирование результатов выборов на трех избирательных участков не повлияли на окончательные итоги.

В воскресенье Овакимян, зачитывая проект решения ЦИК заявил, что признание недействительными результатов голосования на трех избирательных участках не повлияли на окончательные итоги парламентских выборов 7 июня.

После этого полномочные представители оппозиционных сил заявили, что слова главы ЦИК не соответствуют действительности и покинули заседание.

Председатель Центризбиркома также заявил, что во время выборов не было таких нарушений, которые могли бы повлиять на окончательные итоги.