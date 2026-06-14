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Оппозиционеры покинули заседание ЦИК Армении в знак протеста - РИА Новости, 14.06.2026
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21:04 14.06.2026 (обновлено: 21:08 14.06.2026)
Оппозиционеры покинули заседание ЦИК Армении в знак протеста

Представители оппозиционных сил покинули заседание ЦИК Армении в знак протеста

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян заявил, что аннулирование результатов выборов на трех избирательных участках не повлияло на окончательные итоги.
  • Представители оппозиционных сил покинули заседание, заявив, что слова главы ЦИК не соответствуют действительности.
ЕРЕВАН, 14 июн - РИА Новости. Представители оппозиционных сил покинули заседание Центризбиркома Армении после того, как глава ЦИК Ваагн Овакимян заявил, что аннулирование результатов выборов на трех избирательных участков не повлияли на окончательные итоги.
В воскресенье Овакимян, зачитывая проект решения ЦИК заявил, что признание недействительными результатов голосования на трех избирательных участках не повлияли на окончательные итоги парламентских выборов 7 июня.
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После этого полномочные представители оппозиционных сил заявили, что слова главы ЦИК не соответствуют действительности и покинули заседание.
Председатель Центризбиркома также заявил, что во время выборов не было таких нарушений, которые могли бы повлиять на окончательные итоги.
Согласно опубликованным в воскресенье окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы.
Тройку составляют партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна с 49,7% голосов, оппозиционные блоки "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна (23,27%) и "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна (9,9%). Правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.
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