Рейтинг@Mail.ru
Партия Пашиняна получит 64 мандата в новом парламенте Армении - РИА Новости, 14.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:01 14.06.2026 (обновлено: 21:15 14.06.2026)
Партия Пашиняна получит 64 мандата в новом парламенте Армении

Партия "Гражданский договор" получит 64 мандата в новом парламенте Армении

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна получит 64 мандата в новом парламенте Армении.
  • Оппозиционные блоки «Сильная Армения» и «Армения» получат 29 и 12 мандатов соответственно.
ЕРЕВАН, 14 июн - РИА Новости. Партия премьера Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" получит 64 мандата в новом парламенте страны, оппозиционные блоки "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно, заявил глава ЦИК Ваагн Овакимян.
"Гражданскому договору" достанется 61 мандат, плюс три мандата по квоте национальных меньшинств. Блоку "Сильная Армения" 28 мандатов плюс один мандат по квоте национальных меньшинства и блоку "Армения" - 12 мандатов", - заявил Овакимян.
Оппозиция покидает заседание ЦИК Армении - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Оппозиционеры покинули заседание ЦИК Армении в знак протеста
Вчера, 21:04
 
АрменияПартия "Гражданский договор"В миреНикол ПашинянПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала