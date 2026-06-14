Партия Пашиняна получит 64 мандата в новом парламенте Армении

ЕРЕВАН, 14 июн - РИА Новости. Партия премьера Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" получит 64 мандата в новом парламенте страны, оппозиционные блоки "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно, заявил глава ЦИК Ваагн Овакимян.

"Гражданскому договору" достанется 61 мандат, плюс три мандата по квоте национальных меньшинств. Блоку "Сильная Армения" 28 мандатов плюс один мандат по квоте национальных меньшинства и блоку "Армения" - 12 мандатов", - заявил Овакимян.