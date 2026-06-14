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ЦИК Армении подвел итоги парламентских выборов - РИА Новости, 14.06.2026
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17:33 14.06.2026 (обновлено: 18:40 14.06.2026)
ЦИК Армении подвел итоги парламентских выборов

ЦИК Армении: три политические силы войдут в парламент страны

© AP Photo / Anthony PizzoferratoЧлены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени на избирательном участке во время парламентских выборов в Ереване, Армения
Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени на избирательном участке во время парламентских выборов в Ереване, Армения - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени на избирательном участке во время парламентских выборов в Ереване, Армения
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три политические силы войдут в парламент Армении по итогам выборов: партия "Гражданский договор" и оппозиционные блоки "Сильная Армения" и "Армения".
  • Правящая партия Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Три политические силы войдут в парламент Армении по итогам выборов, следует из данных ЦИК республики.
Тройку составляют партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна с 49,7% голосов, оппозиционные блоки "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна (23,27%) и "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна (9,9%). Правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.
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"Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна (3,98%) не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер для прохождения в парламент.
В прошлое воскресенье в стране состоялись парламентские выборы. Несколько политических сил потребовали признать их итоги недействительными. Начался пересчет голосов, а на трех участках результаты полностью аннулировали. Партийные лидеры получили дополнительные голоса, однако на общую расстановку сил это не повлияло.
Представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян ранее отмечал, что на выборах зафиксировали множество нарушений избирательного законодательства. По его словам, были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке было 35. Карапетян же сообщал о массовых арестах сторонников оппозиции.
Член партии "Армения" Ишхан Сагателян подчеркивал, что власти использовали выборную карусель, запугивали избирателей и пытались повлиять на их волеизъявление. Наблюдатели ОБСЕ обратили внимание на публичные угрозы Пашиняна в адрес кандидатов от оппозиции.
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