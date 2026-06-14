ЦИК Армении подвел итоги парламентских выборов

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени на избирательном участке во время парламентских выборов в Ереване, Армения

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени на избирательном участке во время парламентских выборов в Ереване, Армения

© AP Photo / Anthony Pizzoferrato Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени на избирательном участке во время парламентских выборов в Ереване, Армения

Краткий пересказ от РИА ИИ Три политические силы войдут в парламент Армении по итогам выборов: партия "Гражданский договор" и оппозиционные блоки "Сильная Армения" и "Армения".

Правящая партия Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Три политические силы войдут в парламент Армении по итогам выборов, следует из данных ЦИК республики.

"Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна (3,98%) не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер для прохождения в парламент.

В прошлое воскресенье в стране состоялись парламентские выборы. Несколько политических сил потребовали признать их итоги недействительными. Начался пересчет голосов, а на трех участках результаты полностью аннулировали. Партийные лидеры получили дополнительные голоса, однако на общую расстановку сил это не повлияло.

Представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян ранее отмечал, что на выборах зафиксировали множество нарушений избирательного законодательства. По его словам, были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке было 35. Карапетян же сообщал о массовых арестах сторонников оппозиции.