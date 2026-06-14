"Сильная Армения" ожидает рассмотрения заявления по выборам в воскресенье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Сильная Армения" ожидает, что ЦИК рассмотрит заявление о признании итогов парламентских выборов недействительными 7 июня.
- Заявление подано на основании массовых и системных нарушений, зафиксированных в процессе выборов.
- Блок призвал своих сторонников выразить протест у здания ЦИК.
ЕРЕВАН, 14 июн - РИА Новости. Предвыборный блок "Сильная Армения" ожидает, что ЦИК страны в воскресенье в 17.00 мск рассмотрит заявление о признании итогов парламентских выборов 7 июня недействительными, сообщил лидер организации Самвел Карапетян.
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"Сегодня в 18.00 (17.00 мск - ред.) центральная избирательная комиссия рассмотрит заявление блока "Сильная Армения" о признании недействительными результатов парламентских выборов, состоявшихся 7 июня. Блок подал заявление, основываясь на массовых и системных нарушениях со дня назначения дня выборов и до окончания голосования, а также на этапах подсчета и пересчета голосов", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Политсила призвала сторонников собраться у здания ЦИК, чтобы выразить протест против зафиксированных нарушений закона и потребовать отмены результатов парламентских выборов 7 июня.
Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу комиссии. Партия премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства.
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