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"Сильная Армения" ожидает рассмотрения заявления по выборам в воскресенье - РИА Новости, 14.06.2026
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13:51 14.06.2026 (обновлено: 14:07 14.06.2026)
"Сильная Армения" ожидает рассмотрения заявления по выборам в воскресенье

Карапетян ожидает рассмотрения заявления об аннулировании выборов в воскресенье

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВид на город Ереван в Армении
Вид на город Ереван в Армении - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Вид на город Ереван в Армении. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Сильная Армения" ожидает, что ЦИК рассмотрит заявление о признании итогов парламентских выборов недействительными 7 июня.
  • Заявление подано на основании массовых и системных нарушений, зафиксированных в процессе выборов.
  • Блок призвал своих сторонников выразить протест у здания ЦИК.
ЕРЕВАН, 14 июн - РИА Новости. Предвыборный блок "Сильная Армения" ожидает, что ЦИК страны в воскресенье в 17.00 мск рассмотрит заявление о признании итогов парламентских выборов 7 июня недействительными, сообщил лидер организации Самвел Карапетян.
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"Сегодня в 18.00 (17.00 мск - ред.) центральная избирательная комиссия рассмотрит заявление блока "Сильная Армения" о признании недействительными результатов парламентских выборов, состоявшихся 7 июня. Блок подал заявление, основываясь на массовых и системных нарушениях со дня назначения дня выборов и до окончания голосования, а также на этапах подсчета и пересчета голосов", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Политсила призвала сторонников собраться у здания ЦИК, чтобы выразить протест против зафиксированных нарушений закона и потребовать отмены результатов парламентских выборов 7 июня.
Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу комиссии. Партия премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства.
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