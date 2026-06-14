"Сильная Армения" ожидает рассмотрения заявления по выборам в воскресенье

«

"Сегодня в 18.00 (17.00 мск - ред.) центральная избирательная комиссия рассмотрит заявление блока "Сильная Армения" о признании недействительными результатов парламентских выборов, состоявшихся 7 июня. Блок подал заявление, основываясь на массовых и системных нарушениях со дня назначения дня выборов и до окончания голосования, а также на этапах подсчета и пересчета голосов", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсети Facebook*.