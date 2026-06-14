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В Армении задержали осквернителя мемориала советских городов-героев - РИА Новости, 14.06.2026
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13:53 14.06.2026 (обновлено: 16:18 14.06.2026)
В Армении задержали осквернителя мемориала советских городов-героев

В Армении задержали вандала, осквернившего мемориал городов-героев СССР в Гюмри

© SputnikВандалы испортили надписи на тумбах с названиями советских городов-героев на территории мемориального комплекса в Гюмри
Вандалы испортили надписи на тумбах с названиями советских городов-героев на территории мемориального комплекса в Гюмри - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Sputnik
Вандалы испортили надписи на тумбах с названиями советских городов-героев на территории мемориального комплекса в Гюмри
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Гюмри на территории мемориала "Мать-Армения" были сорваны таблички с названиями советских городов-героев, державших героическую оборону в период Великой Отечественной войны.
  • Сотрудники полиции Армении задержали 41-летнего мужчину, признавшегося в совершении этого действия.
  • В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение памятников истории или культуры".
ЕРЕВАН, 14 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции Армении задержали 41-летнего мужчину, сорвавшего таблички с названиями советских городов-героев времен Великой Отечественной войны на территории мемориала "Мать-Армения" в Гюмри, посвященного Победе 1945 года, сообщает пресс-служба МВД страны.
В среду мэрия Гюмри сообщила, что вандалы сорвали таблички с названиями советских городов-героев на территории мемориального комплекса "Мать-Армения", открытого 9 мая 1975 года в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. В четверг посольство России заявило, что с глубоким возмущением восприняло сообщения об осквернении мемориала, а также рассчитывает на четкую оценку произошедшего со стороны официальных властей Армении и принятие мер к вандалам.
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"В результате масштабных оперативно-разыскных мероприятий 14 июня были получены достоверные сведения о том, что буквы с памятников сорвал 41-летний житель 2-го квартала Муш города Гюмри. В тот же день в 8:40 (7:40 мск. — Прим. ред.) он был обнаружен, задержан и доставлен в Ширакское областное управление уголовной полиции, где признался в содеянном", — отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение памятников истории или культуры". Задержанного перевели в СК Армении по Ширакской области.
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