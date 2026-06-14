В Армении задержали осквернителя мемориала советских городов-героев

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"В результате масштабных оперативно-разыскных мероприятий 14 июня были получены достоверные сведения о том, что буквы с памятников сорвал 41-летний житель 2-го квартала Муш города Гюмри. В тот же день в 8:40 (7:40 мск. — Прим. ред.) он был обнаружен, задержан и доставлен в Ширакское областное управление уголовной полиции, где признался в содеянном", — отмечается в сообщении.