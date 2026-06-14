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В Армении суд отклонил иски оппозиции против решения ЦИК - РИА Новости, 14.06.2026
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00:14 14.06.2026 (обновлено: 00:15 14.06.2026)
В Армении суд отклонил иски оппозиции против решения ЦИК

Суд Армении отклонил иски оппозиции против решения ЦИК об аннулировании голосов

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкГолосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Армении
Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Армении - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Армении. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Административный суд Армении отклонил иски партии «Процветающая Армения» против решения ЦИК.
  • Исками партия оспаривала решения о признании недействительными результатов голосования на двух избирательных участках — в ереванском административном районе Нубарашен и в Сюникской области.
  • Оппозиция обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
ЕРЕВАН, 14 июн – РИА Новости. Административный суд Армении отклонил иски оппозиционной партии "Процветающая Армения" против решения ЦИК о признании недействительными итогов голосования на парламентских выборах 7 июня на двух избирательных участках, сообщает местное онлайн-издание pastinfo.am, ссылаясь на постановление суда.
Ранее представитель партии Ивета Тоноян заявила, что принятое в четверг поздно вечером решение ЦИК Армении об аннулировании итогов голосования на парламентских выборах 7 июня на двух избирательных участках было принято, чтобы не допустить в парламент партию "Процветающая Армения". По ее словам, партия будет бороться против этого незаконного процесса всеми возможными законными и правовыми средствами. Позднее партия обжаловала решения ЦИК в административном суде.
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12 июня, 23:21
"Административный суд отклонил два иска "Процветающей Армении" к ЦИК, которыми партия оспаривала решения о признании недействительными результатов голосования на двух избирательных участках – в ереванском административном районе Нубарашен и в Сюникской области", - говорится в сообщении.
Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил. Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и прав.
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12 июня, 19:48
 
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