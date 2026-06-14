Сильнейший взрыв в Русской Арктике: пострадавшие — американцы и европейцы

Во вчерашнем интервью РИА Новости глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков неожиданно для многих заявил, что "ожидается взрывной рост мирового спроса на перевозки по Северному морскому пути".

Причины — развитие инфраструктуры Севморпути и "напряженность вокруг Суэцкого канала".

Впрочем, по мнению министра, этот сильнейший взрыв произойдет "по мере выполнения планов развития, включая постройку атомных ледоколов и других необходимых объектов инфраструктуры", а пока "навигационный срок по Севморпути еще недостаточно длинный".

Не секрет, что определенная часть российской аудитории имеет сильнейшую аллергию ко всему, что связано с теми или иными "стройками века", и полагает, что было бы более правильным пустить немалые средства на что-то критично важное уже сейчас, а не во имя следующих поколений.

Поэтому следует добавить несколько важных штрихов к истории с СМП, которые кардинально меняют внешнюю "оптику" заявления Чекункова, потому что говорил он не о поре, жить в которую "не придется ни мне, ни тебе", а о фактически завтрашнем дне.

Россия на фоне попыток коллективного Запада перекрыть нам все возможные традиционные морские пути, динамично развивает свой, альтернативный транспортный коридор — причем в перспективе круглогодичный и, естественно, не зависящий от чьей-то злой или доброй воли.

Другим важным стимулом для скорейшего запуска СМП на полную мощность является то, что нынешние торговые маршруты имеют множество узких мест, которые, как выяснилось, не могут прочистить высокоточным ершиком даже завзятые гегемоны. Например, Ормуз, похоже, навсегда стал частной лавочкой, где в любой момент могут появиться таблички "Обед" или "Ушла на базу": вчера глава МИД Ирана Аракчи заявил, что "будущее Ормузского пролива никогда не будет похоже на его прошлое" и теперь "услуги в проливе больше не будут бесплатными". Примерно то же заявляют хуситы по поводу Баб‑эль‑Мандеба, запирающего вход в Красное море и Суэцкий канал. В Азии усиливаются страсти по поводу своих бутылочных горлышек вроде Малаккского пролива. В связи с этим осторожные судовые компании вынуждены перенаправлять суда в обход Африки, что резко увеличивает расходы на топливо, страховку и удлиняет путь на 30-40 процентов.

Как заявил на последнем международном транспортно-логистическом форуме в Санкт-Петербурге Владимир Путин, "все больше государств и компаний задумываются не только о скорости и стоимости перевозок — решающим фактором становится безопасность и устойчивость транспортных маршрутов и логистических цепочек, которые менее подвержены кризисам, военным конфликтам и другим внешним рискам: и Россия может предложить миру такие решения".

Сердца международных торговцев начинают учащенно биться, но все видят информацию, что "на данный момент навигация по СМП составляет от четырех до шести месяцев", и настроение сразу падает.

Спокойно, господа, чините паруса и готовьте весла: это изменится уже очень скоро.

По словам главы "Росатома" Лихачева, круглогодичная навигация по Севморпути будет возможна уже начиная с 2030 года.

Не торопится ли господин Лихачев?

Похоже, что нет. Министерство энергетики США, которое совершенно точно нельзя заподозрить в симпатиях к России и СМП, в свое время провело расчеты, базирующиеся на научных данных и статистических климатических моделях. Вот буквально пара ключевых цитат:

Поверхностные температуры в Арктике во второй половине XX века растут вдвое быстрее среднемировых.

Многолетний морской лед (в любом случае) исчезнет к 2050 году.

При сохранении уровня выбросов CO 2 и метана (а он сохранится и даже увеличится) такой сценарий может реализоваться уже до 2030 года.

Подобные расчеты сделали также прагматичные китайцы и корейцы: первые запланировали увеличение грузооборота по СМП в 2030 году до 20 миллионов тонн, вторые к тому же сроку готовятся к круглогодичной навигации.

Но мы не просто сидим и ждем у моря погоды: для максимального увеличения окна навигации прямо сейчас выполняется задача по строительству десяти атомных ледоколов и 40 судов аварийно-спасательного флота, а также развертывается спутниковая группировка и расширяется опорная инфраструктура.

А чтобы во всеоружии встретить расцвет Русской Арктики и максимально использовать ее колоссальный транзитный потенциал, российское руководство недавно дало указание кардинально увеличить совокупный тоннаж российского торгового флота и войти в десятку ведущих морских держав. Зачем довольствоваться продажей проездных билетиков иностранцам, когда можно и нужно забирать всю прибыль себе?

Эти реальные перспективы и приготовления, ясное дело, очень печалят наших врагов, противников, конкурентов и почти партнеров.

Доклад "Геополитика арктических перевозок: фокус на Северном морском пути" от итальянского оборонного гиганта Leonardo S.p.A. и финского Университета Оулу сообщает, что развитие СМП при всех его — очевидных всем — преимуществах и выгодах "приведет к геополитической зависимости Запада от России".

Американский мозговой центр "Общество Александра Гамильтона" в своей публикации "Навигация в будущее: геополитические осложнения Северного морского пути" прямо признает, что СМП — "новый стратегический маршрут, который способен сильно изменить глобальную торговлю и балансы сил, при этом США рискуют отдать арктическую повестку России".