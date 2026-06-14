В воронежском аквакомплексе прокомментировали инцидент с тонувшим ребенком

Краткий пересказ от РИА ИИ В загородном комплексе отдыха Jani Resort под Воронежем трехлетняя девочка чуть не утонула в бассейне.

В комплексе отдыха заявили, что помощь ребенку была оказана своевременно, а камеры наблюдения это зафиксировали.

ВОРОНЕЖ, 14 июн - РИА Новости. В загородном комплексе отдыха Jani Resort под Воронежем, где в бассейне едва не утонула девочка, заявили, что помощь ребенку была оказана своевременно, а камеры наблюдения это зафиксировали.

В воскресенье в соцсетях появились публикации о том, что трехлетняя девочка стала тонуть в бассейне на территории этого комплекса, причем рядом не оказалось спасателей центра, первую помощь ребенку оказали посетители. Следственным управлением СК РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В самом центре отдыха назвали информацию в соцсетях ложной.

« "Хотим дать свои комментарии, которые являются не субъективным мнением наблюдающих, а фактами, зафиксированными камерами видеонаблюдения: в Jani Resort всегда работают спасатели и имеются аптечки для оказания первой помощи… Наша спасатель сразу среагировала на происходящее, вызвала скорую помощь согласно регламенту", - говорится в заявлении комплекса в его соцсетях.

Представители комплекса утверждают, что это "зафиксировано камерами, скринами и записью разговора". Они уточнили, что в службу спасения одновременно звонили несколько человек - как сотрудники комплекса, так и отдыхающие.

« "Первая помощь ребенку была оказана своевременно, грамотно и качественно (зафиксировано камерами). Ее оказала наша посетительница, которая была врачом", - подчеркивается в заявлении.

Ребенка увезла скорая помощь в сопровождении отца и бабушки, сейчас состояние девочки стабильное, добавили в центре.