Бастрыкин поручил доложить о ЧП с ребенком в воронежском аквакомплексе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аквакомплексе Рамонского района Воронежской области чуть не утонула.
- Следственными органами СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг.
- Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.
ВОРОНЕЖ, 14 июн – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту оказания небезопасных услуг в аквакомплексе Рамонского района Воронежской области, где едва не утонула маленькая девочка, говорится в сообщении ведомства.
Ранее в соцсетях сообщалось, что в бассейне аквакомплекса в Рамонском районе стала тонуть трехлетняя девочка, при этом, как утверждается в сообщениях, рядом не оказалось спасателей центра и первую помощь ребенку оказали посетители, они же и передали девочку медикам. Кроме того, сообщается в соцсетях, бригаде скорой помощи потребовалось время, чтобы добраться до ребенка, якобы, сотрудники центра не сориентировали медиков на месте.
"По данному факту следственными органами СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Воронежской области Михаилу Селюкову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - сообщает СК РФ в своем канале на платформе "Макс".
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17 ноября 2025, 09:29