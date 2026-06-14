В Крыму во время ночной атаки украинских БПЛА погибла пожилая женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожилая жительница города Саки в Крыму погибла во время атаки украинских беспилотников.
- Семья погибшей получит необходимую помощь и поддержку от органов власти.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Пожилая жительница города Саки в Крыму погибла во время атаки украинских беспилотников прошедшей ночью, семье будет оказана помощь, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
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"К сожалению, в результате атаки вражеских БПЛА на город Саки этой ночью погибла пожилая жительница города", - написал Аксенов в своем канале на платформе "Макс".
Он подчеркнул, что это невосполнимая потеря и большое горе для семьи, близких и всех, кто знал погибшую. Органами власти будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, пообещал глава региона.
Аксенов попросил всех сохранять спокойствие, проявлять бдительность и доверять только официальным источникам информации.
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