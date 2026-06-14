В Крыму во время ночной атаки украинских БПЛА погибла пожилая женщина

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Пожилая жительница города Саки в Крыму погибла во время атаки украинских беспилотников прошедшей ночью, семье будет оказана помощь, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что это невосполнимая потеря и большое горе для семьи, близких и всех, кто знал погибшую. Органами власти будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, пообещал глава региона.