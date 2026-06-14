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В Крыму во время ночной атаки украинских БПЛА погибла пожилая женщина - РИА Новости, 14.06.2026
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12:04 14.06.2026 (обновлено: 12:11 14.06.2026)
В Крыму во время ночной атаки украинских БПЛА погибла пожилая женщина

Аксенов: в Крыму во время ночной атаки украинских БПЛА погибла пожилая женщина

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа станции скорой медицинской помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожилая жительница города Саки в Крыму погибла во время атаки украинских беспилотников.
  • Семья погибшей получит необходимую помощь и поддержку от органов власти.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Пожилая жительница города Саки в Крыму погибла во время атаки украинских беспилотников прошедшей ночью, семье будет оказана помощь, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«
"К сожалению, в результате атаки вражеских БПЛА на город Саки этой ночью погибла пожилая жительница города", - написал Аксенов в своем канале на платформе "Макс".
Он подчеркнул, что это невосполнимая потеря и большое горе для семьи, близких и всех, кто знал погибшую. Органами власти будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, пообещал глава региона.
Аксенов попросил всех сохранять спокойствие, проявлять бдительность и доверять только официальным источникам информации.
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