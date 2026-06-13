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В Госдуме предположили, что англичан на ЧМ обокрали по чьему-то заказу - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Футбол
 
12:30 13.06.2026 (обновлено: 12:31 13.06.2026)
В Госдуме предположили, что англичан на ЧМ обокрали по чьему-то заказу

Журова: футбольную сборную Англии на ЧМ в США обокрали не случайно

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Светлана Журова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольную сборную Англии на чемпионате мира в США обокрали во время перевозки снаряжения из Флориды на базу в Канзас-Сити.
  • По словам Светланы Журовой, нельзя исключать, что кража могла быть совершена по чьему-то заказу.
  • Игроки лишились бутс, мячей и различных принадлежностей, используемых техническим персоналом.
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Нельзя исключать того, что футбольную сборную Англии на чемпионате мира в США обокрали не случайно, а по чьему-то заказу, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
По информации портала Foot Mercato, во время перевозки снаряжения из Флориды на базу сборной Англии в Канзас-Сити большая часть вещей команды была украдена. Сообщается, что игроки потеряли бутсы, в которых планировали играть в матчах чемпионата мира, а также мячи и различные принадлежности, используемые техническим персоналом. Первую игру на групповом этапе англичане проведут 17 июня в Далласе с командой Хорватии.
"Смотрите, в этой ситуации есть один важный момент – а не сделано ли это специально? Потому что у нас в 90-е годы в Канаде был случай, когда перед соревнованиями в отеле взломали несколько номеров. Причем только те, в которых жили спортсмены, претендовавшие на золотые медали. И у них украли коньки, а ведь это такой инструмент, который готовится и выверяется на протяжении всего сезона. Второй такой равноценной пары нет. И вы понимаете, какой был шок у лидеров команды. Тогда было понятно, что это было сделано по какому-то заказу", - сказала Журова, оценивая скандал со сборной Англии.
"И в ситуации со сборной Англии возникает вопрос: может быть, это был умышленный заказ, а не какая-то случайность? Потому что они одни из фаворитов, и такой инцидент точно выведет игроков из себя. Но это может выясниться только после расследования. Возможно, это совсем не случайная ситуация, когда фанаты решили разобрать экипировку команды на сувениры. Хотя и такое тоже может быть", - добавила собеседница агентства.
На мировом первенстве сборная Англии сыграет в группе L, где встретится с командами Хорватии, Ганы и Панамы. Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортАнглияСШАХорватияСветлана ЖуроваГосдума РФЧМ по футболу 2026
 
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