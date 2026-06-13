В Госдуме предположили, что англичан на ЧМ обокрали по чьему-то заказу

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Нельзя исключать того, что футбольную сборную Англии на чемпионате мира в США обокрали не случайно, а по чьему-то заказу, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.

"И в ситуации со сборной Англии возникает вопрос: может быть, это был умышленный заказ, а не какая-то случайность? Потому что они одни из фаворитов, и такой инцидент точно выведет игроков из себя. Но это может выясниться только после расследования. Возможно, это совсем не случайная ситуация, когда фанаты решили разобрать экипировку команды на сувениры. Хотя и такое тоже может быть", - добавила собеседница агентства.