В Башкирии задержали мужчину, убившего подростка из-за пакета с продуктами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Кандры в Башкирии задержали 21-летнего мужчину по обвинению в убийстве подростка.
- По версии следствия, мужчина напал на подростка с целью завладения его имуществом.
- Несовершеннолетний скончался от полученных ранений, а нападавший скрылся с украденным пакетом, но был задержан в тот же день.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Следователи задержали 21-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве подростка в селе Кандры в Башкирии ради пакета с продуктами, сообщает СУ СК России по республике.
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"Туймазинским межрайонным следственным отделом СУ СКРоссии по Республике Башкортостан по обвинению в совершении убийства (часть 1 статья 105 УК РФ) задержан 21-летний местный житель. По версии следствия, днем 12 июня 2026 года фигурант, заметив выходящего из магазина <...> подростка с пакетом продуктов, с целью завладения его имуществом напал на него", - говорится в сообщении.
По данным следствия, несовершеннолетний скончался от полученных ранений, а нападавший скрылся с украденным пакетом. Его задержали в тот же день.
Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого. Также его действиям планируется дать правовую оценку по статье об убийстве, сопряженном с разбоем.