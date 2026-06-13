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В Башкирии задержали мужчину, убившего подростка из-за пакета с продуктами - РИА Новости, 13.06.2026
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15:50 13.06.2026 (обновлено: 15:54 13.06.2026)
В Башкирии задержали мужчину, убившего подростка из-за пакета с продуктами

В Башкирии задержали обвиняемого в убийстве подростка ради пакета с продуктами

© СУ СКР по Республике БашкортостанВ селе Кандры в Башкирии задержали 21-летнего мужчину по обвинению в убийстве подростка. Кадр видео
В селе Кандры в Башкирии задержали 21-летнего мужчину по обвинению в убийстве подростка. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© СУ СКР по Республике Башкортостан
В селе Кандры в Башкирии задержали 21-летнего мужчину по обвинению в убийстве подростка. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Кандры в Башкирии задержали 21-летнего мужчину по обвинению в убийстве подростка.
  • По версии следствия, мужчина напал на подростка с целью завладения его имуществом.
  • Несовершеннолетний скончался от полученных ранений, а нападавший скрылся с украденным пакетом, но был задержан в тот же день.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Следователи задержали 21-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве подростка в селе Кандры в Башкирии ради пакета с продуктами, сообщает СУ СК России по республике.
«

"Туймазинским межрайонным следственным отделом СУ СКРоссии по Республике Башкортостан по обвинению в совершении убийства (часть 1 статья 105 УК РФ) задержан 21-летний местный житель. По версии следствия, днем 12 июня 2026 года фигурант, заметив выходящего из магазина <...> подростка с пакетом продуктов, с целью завладения его имуществом напал на него", - говорится в сообщении.

По данным следствия, несовершеннолетний скончался от полученных ранений, а нападавший скрылся с украденным пакетом. Его задержали в тот же день.
Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого. Также его действиям планируется дать правовую оценку по статье об убийстве, сопряженном с разбоем.
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