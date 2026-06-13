В Башкирии задержали мужчину, убившего подростка из-за пакета с продуктами

«

"Туймазинским межрайонным следственным отделом СУ СКРоссии по Республике Башкортостан по обвинению в совершении убийства (часть 1 статья 105 УК РФ) задержан 21-летний местный житель. По версии следствия, днем 12 июня 2026 года фигурант, заметив выходящего из магазина <...> подростка с пакетом продуктов, с целью завладения его имуществом напал на него", - говорится в сообщении.