В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв.
- В подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога.
"В Запорожье раздался звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.