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Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противника - РИА Новости, 13.06.2026
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12:06 13.06.2026 (обновлено: 12:10 13.06.2026)
Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противника

ВСУ потеряли более 510 военных в зоне действий "Востока" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей.
  • Украинские войска за сутки потеряли более 510 военных.
  • Поражение было нанесено в районах населенных пунктов Ивановка, Новоандреевка, Просяная Днепропетровской области, Трудовое, Терсянка, Егоровка и Воскресенка Запорожской области.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 510 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
В МО РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Ивановка, Новоандреевка, Просяная Днепропетровской области, Трудовое, Терсянка, Егоровка и Воскресенка Запорожской области.
"ВСУ потеряли свыше 510 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США", - добавили в Минобороны.
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