Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей.
- Украинские войска за сутки потеряли более 510 военных.
- Поражение было нанесено в районах населенных пунктов Ивановка, Новоандреевка, Просяная Днепропетровской области, Трудовое, Терсянка, Егоровка и Воскресенка Запорожской области.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 510 военных, сообщило Минобороны РФ.
В МО РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Ивановка, Новоандреевка, Просяная Днепропетровской области, Трудовое, Терсянка, Егоровка и Воскресенка Запорожской области.
"ВСУ потеряли свыше 510 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США", - добавили в Минобороны.