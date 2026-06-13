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UFC в Белом доме: когда бои, смотреть онлайн, коэффициенты, кард
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Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
11:50 13.06.2026 (обновлено: 11:51 13.06.2026)
На потеху Трампу: UFC устроит бойню прямо на лужайке Белого дома

Турнир UFC в Белом доме начнется 15 июня в 03:00 по Москве

© Соцсети UFC Постер турнира UFC в Белом доме
Постер турнира UFC в Белом доме - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Соцсети UFC
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Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
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РИА Новости Спорт отвечает на пять главных вопросов по историческому турниру Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который будет приурочен к 250-летию Соединенных Штатов и пройдет прямо перед Белым домом на глазах действующего главы государства Дональда Трампа.

UFC Freedom 250. Главное:

  • Когда: 14 июня (в ночь на 15-е число по Москве);
  • Где: Вашингтон (США);
  • Во сколько начало: турнир стартует в 03:00 мск, основной кард — ближе к шести утра;
  • Где смотреть: онлайн-трансляция всего шоу будет доступна на официальном сервисе UFC Fight Pass и онлайн-платформе Кинопоиск. На общедоступном ТВ шоу показано не будет.

Пять вопросов по турниру

1. Как UFC это удалось?

То, что казалось чем-то шуточным, в июне 2026-го оказалось реальностью. Готовящийся отпраздновать 80-летие Трамп "вбросил" идею, а глава организации Дэйна Уайт подхватил. Так и получилась задумка провести самый знаменательный турнир в 33-летней истории лиги прямо на лужайке у Белого дома, официальной резиденции президента США.
Свыше 60 миллионов долларов вложено в проект с сумасшедшими деталями. Пресс-конференцию провели у мемориала Линкольну, раздевалки расположили прямо в Белом доме, а по дороге к октагону бойцы будут проходить то ли рядом, то ли вообще через (!) Овальный кабинет. Американцы умеют делать шоу. И в этот раз они скрестили спорт и политику в хорошем смысле.
Пожалуй, единственное, чем огорчил UFC фанатов, был кард: слишком мало по-настоящему интересных, интригующих боев среди семи поединков вечера. Впрочем, от этого крутость мероприятия особо не страдает, потому что ажиотаж вокруг турнира в Белом доме все равно колоссальнейший.
«

"Мы ожидаем, что мероприятие UFC в Белом доме может собрать более миллиарда зрителей по всему миру", — цитирует государственного секретаря США Марко Рубио Championship Rounds.

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2. Затмит ли Матадор самого Макгрегора?

Непобежденный Илия Топурия находится на небывалом пике славы. Рекорд 17-0, модельная внешность и умение правильно подобрать образы, любовь к громким заявлениям и эпатажным выходкам в духе "похорон" бывших оппонентов… Может себе позволить: за последние три боя он одержал победы нокаутами над великими Александром Волкановски, Максом Холлоуэем (впервые проиграл ТКО/КО) и Чарльзом Оливейрой.
Правда, после победы над бразильцем испанец грузинского происхождения пропал на год. В конце 2025-го экс-первый номер вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) сообщил, что из-за тяжелого развода не будет выступать в первом квартале нового года, и даже выразил готовность оставить титул. Но UFC любит свою звезду, и пока Илия закрыл все вопросы с бывшей женой, временный пояс в легком весе взял ветеран ММА Джастин Гэтжи.
© Соцсети бойца ММАИлия Топурия
Илия Топурия - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Соцсети бойца ММА
Илия Топурия
По-хорошему, его Топурия должен без проблем вырубить в Белом доме. Все же и возраст американца сказывается, и ущерб, который понес Джастин в жестких замесах с лучшими представителями этого бизнеса (три из пяти поражений — нокаутами).
«

"У меня всегда было желание его нокаутировать, но раньше я планировал пожать ему руку и проявить уважение после боя, — заявил Топурия после словесного выпада Гэтжи по поводу развода Илии. — Но теперь все иначе: я не намерен демонстрировать никакого уважения".

После успеха, не сомневаемся, эго и хайп Матадора раздуются еще сильнее, а промоушен окончательно слепит из непобежденного чемпиона нового Конора Макгрегора. Которого, в случае побед над нашими Арманом Царукяном и Исламом Махачевым (во что не верится), Илия и вовсе оставит позади по яркости и заслугам в октагоне.

3. Увидим первого тройного чемпиона?

Алекс Перейра разгромно победил нашего Магомеда Анкалаева в реванше и, вернув золото, тут же его оставил. Поэтан поднялся в тяжелый вес, где в соглавном событии завтрашнего ивента подерется за временный титул. И если Перейра справится с техничным французом Сирилом Ганом, то перепишет историю. Потому что еще никогда в истории UFC не было чемпионов в трех весовых категориях.
А вот в двух, помимо бразильца, было всего десять счастливчиков:
  • Рэнди Кутюр;
  • Би Джей Пенн;
  • Конор Макгрегор;
  • Жорж Сен-Пьер;
  • Даниэль Кормье;
  • Аманда Нуньес;
  • Генри Сехудо;
  • Джон Джонс;
  • Илия Топурия;
  • Ислам Махачев.
Кстати, четверым из них удалось побыть чемпионом в двух весовых одновременно: это Макгрегор, Кормье, Нуньес и Сехудо.
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4. Ветеран возьмет титул с третьей попытки?

Джастин Гэтжи — одна из ярчайших звезд в истории главного ММА-промоушена мира. Он много финишировал и сам падал в красивейшие нокауты, принимал бои со всеми оппонентами и неизменно закатывал шоу в октагоне. Тьма бонусов, всеобщее обожание и статус будущего члена Зала славы. Чего же не хватает Хайлайту?
Конечно, чемпионского пояса. С 2017 года, когда Гэтжи пришел в UFC, он дважды становился временным чемпионом, также брал титул "Самого опасного гангстера". Но вот два противостояния за абсолютный титул проиграл, причем с треском:
  • Пандемийный 2020-й. Джастин сенсационно сносит Тони Фергюсона и выходит на бой против Хабиба Нурмагомедова. Начал достойно, забрав по очкам первый раунд, но во втором быстро попался на треугольник и "заснул" прямо в октагоне. Тот поединок стал последним в карьере непобежденного россиянина, завершившего карьеру из-за смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова с рекордом 29-0.
  • Спустя полтора года Гэтжи снова получает "титульник". На сей раз его соперник — бразилец Чарльз Оливейра, которого американец несколько раз отправлял в нокдаун, и все равно попался на удушающий в первом же раунде. Правда, на этот раз обошлось без "отключки" — Джастин постучал в знак сдачи.
Третий шанс. Скорее всего, последний. В случае победы Гэтжи сотворит великий апсет и уйдет на покой с закрытым гештальтом. Нет? Все равно останется великое наследие.
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5. Cахарку дадут реванш с Яном?

Шона О’Мэлли промоушен любит так же, как и Топурию. Он дважды проиграл Мерабу Двалишвили в титульных боях, однако сейчас видится главным претендентом на бой с владеющим поясом Петром Яном. Все потому что в 2022 году американец одержал над нашим сибиряком скандальную победу, и россиянин не прочь поквитаться с Сахарком за тот украденный триумф.
Вот как анализировал Шон свое будущее на подкасте Деметриуса Джонсона:
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"Даже если я побью Сона Ядонга, то меня вряд ли поставят драться с чемпионом. Но я веду 1-0 в дуэли с Петром, даже переводил его в партер. Это было очень красиво. Если в UFC сделают бой Петра против Умара Нурмагомедова, то я не буду в обиде. Но после моей следующей победы в нашем дивизионе не будет боя громче, чем наш реванш с Петром".

© UFC RussiaПетр Ян и Шон О`Мэлли
Петр Ян и Шон О`Мэлли - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© UFC Russia
Петр Ян и Шон О`Мэлли
Китайца О’Мэлли прошел с трудом, а теперь принял легкий бой с канадцем Айманом Захаби, которого Сахарок если не нокаутирует, то перестучит по очкам. А там, если UFC не закатит трилогию Ян – Двалишвили, Шона быстро сведут с российским чемпионом. Ведь это и правда самый громкий бой в легчайшей весовой категории #прямосейчас.

Полный кард

  • Илия Топурия — Джастин Гэтжи;
  • Алекс Перейра — Сирил Ган;
  • Шон О’Мэлли — Айман Захаби;
  • Джош Хокит — Деррик Льюис;
  • Маурисио Руффи — Майкл Чендлер;
  • Бо Никал — Кайл Дакас;
  • Диего Лопес — Стив Гарсия.

Коэффициенты

В главном событии вечера есть тотальный фаворит: 1.2 на Топурию при 4.7 на Гэтжи. А вот во втором по значимости поединке турнира силы примерно равно, 1.88 на бывшего чемпиона в двух весовых Перейру при 1.96 на экс-временного чемпиона Гана.
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