На потеху Трампу: UFC устроит бойню прямо на лужайке Белого дома

РИА Новости Спорт отвечает на пять главных вопросов по историческому турниру Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который будет приурочен к 250-летию Соединенных Штатов и пройдет прямо перед Белым домом на глазах действующего главы государства Дональда Трампа.

UFC Freedom 250. Главное:

Когда : 14 июня (в ночь на 15-е число по Москве);

: 14 июня (в ночь на 15-е число по Москве); Где : Вашингтон (США);

: Вашингтон (США); Во сколько начало : турнир стартует в 03:00 мск, основной кард — ближе к шести утра;

: турнир стартует в 03:00 мск, основной кард — ближе к шести утра; Где смотреть: онлайн-трансляция всего шоу будет доступна на официальном сервисе UFC Fight Pass и онлайн-платформе Кинопоиск. На общедоступном ТВ шоу показано не будет.

Пять вопросов по турниру

1. Как UFC это удалось?

То, что казалось чем-то шуточным, в июне 2026-го оказалось реальностью. Готовящийся отпраздновать 80-летие Трамп "вбросил" идею, а глава организации Дэйна Уайт подхватил. Так и получилась задумка провести самый знаменательный турнир в 33-летней истории лиги прямо на лужайке у Белого дома, официальной резиденции президента США.

Свыше 60 миллионов долларов вложено в проект с сумасшедшими деталями. Пресс-конференцию провели у мемориала Линкольну, раздевалки расположили прямо в Белом доме, а по дороге к октагону бойцы будут проходить то ли рядом, то ли вообще через (!) Овальный кабинет. Американцы умеют делать шоу. И в этот раз они скрестили спорт и политику в хорошем смысле.

Пожалуй, единственное, чем огорчил UFC фанатов, был кард: слишком мало по-настоящему интересных, интригующих боев среди семи поединков вечера. Впрочем, от этого крутость мероприятия особо не страдает, потому что ажиотаж вокруг турнира в Белом доме все равно колоссальнейший.

« "Мы ожидаем, что мероприятие UFC в Белом доме может собрать более миллиарда зрителей по всему миру", — цитирует государственного секретаря США Марко Рубио Championship Rounds.

2. Затмит ли Матадор самого Макгрегора?

Непобежденный Илия Топурия находится на небывалом пике славы. Рекорд 17-0, модельная внешность и умение правильно подобрать образы, любовь к громким заявлениям и эпатажным выходкам в духе "похорон" бывших оппонентов… Может себе позволить: за последние три боя он одержал победы нокаутами над великими Александром Волкановски, Максом Холлоуэем (впервые проиграл ТКО/КО) и Чарльзом Оливейрой.

Правда, после победы над бразильцем испанец грузинского происхождения пропал на год. В конце 2025-го экс-первый номер вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) сообщил, что из-за тяжелого развода не будет выступать в первом квартале нового года, и даже выразил готовность оставить титул. Но UFC любит свою звезду, и пока Илия закрыл все вопросы с бывшей женой, временный пояс в легком весе взял ветеран ММА Джастин Гэтжи.

© Соцсети бойца ММА Илия Топурия © Соцсети бойца ММА Илия Топурия

По-хорошему, его Топурия должен без проблем вырубить в Белом доме. Все же и возраст американца сказывается, и ущерб, который понес Джастин в жестких замесах с лучшими представителями этого бизнеса (три из пяти поражений — нокаутами).

« "У меня всегда было желание его нокаутировать, но раньше я планировал пожать ему руку и проявить уважение после боя, — заявил Топурия после словесного выпада Гэтжи по поводу развода Илии. — Но теперь все иначе: я не намерен демонстрировать никакого уважения".

После успеха, не сомневаемся, эго и хайп Матадора раздуются еще сильнее, а промоушен окончательно слепит из непобежденного чемпиона нового Конора Макгрегора. Которого, в случае побед над нашими Арманом Царукяном и Исламом Махачевым (во что не верится), Илия и вовсе оставит позади по яркости и заслугам в октагоне.

3. Увидим первого тройного чемпиона?

Алекс Перейра разгромно победил нашего Магомеда Анкалаева в реванше и, вернув золото, тут же его оставил. Поэтан поднялся в тяжелый вес, где в соглавном событии завтрашнего ивента подерется за временный титул. И если Перейра справится с техничным французом Сирилом Ганом, то перепишет историю. Потому что еще никогда в истории UFC не было чемпионов в трех весовых категориях.

А вот в двух, помимо бразильца, было всего десять счастливчиков:

Рэнди Кутюр;

Би Джей Пенн;

Конор Макгрегор;

Жорж Сен-Пьер;

Даниэль Кормье;

Аманда Нуньес;

Генри Сехудо;

Джон Джонс;

Илия Топурия;

Ислам Махачев.

Кстати, четверым из них удалось побыть чемпионом в двух весовых одновременно: это Макгрегор, Кормье, Нуньес и Сехудо.

4. Ветеран возьмет титул с третьей попытки?

Джастин Гэтжи — одна из ярчайших звезд в истории главного ММА-промоушена мира. Он много финишировал и сам падал в красивейшие нокауты, принимал бои со всеми оппонентами и неизменно закатывал шоу в октагоне. Тьма бонусов, всеобщее обожание и статус будущего члена Зала славы. Чего же не хватает Хайлайту?

Конечно, чемпионского пояса. С 2017 года, когда Гэтжи пришел в UFC, он дважды становился временным чемпионом, также брал титул "Самого опасного гангстера". Но вот два противостояния за абсолютный титул проиграл, причем с треском:

Пандемийный 2020-й. Джастин сенсационно сносит Тони Фергюсона и выходит на бой против Хабиба Нурмагомедова. Начал достойно, забрав по очкам первый раунд, но во втором быстро попался на треугольник и "заснул" прямо в октагоне. Тот поединок стал последним в карьере непобежденного россиянина, завершившего карьеру из-за смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова с рекордом 29-0.

Спустя полтора года Гэтжи снова получает "титульник". На сей раз его соперник — бразилец Чарльз Оливейра, которого американец несколько раз отправлял в нокдаун, и все равно попался на удушающий в первом же раунде. Правда, на этот раз обошлось без "отключки" — Джастин постучал в знак сдачи.

Третий шанс. Скорее всего, последний. В случае победы Гэтжи сотворит великий апсет и уйдет на покой с закрытым гештальтом. Нет? Все равно останется великое наследие.

5. Cахарку дадут реванш с Яном?

Шона О’Мэлли промоушен любит так же, как и Топурию. Он дважды проиграл Мерабу Двалишвили в титульных боях, однако сейчас видится главным претендентом на бой с владеющим поясом Петром Яном. Все потому что в 2022 году американец одержал над нашим сибиряком скандальную победу, и россиянин не прочь поквитаться с Сахарком за тот украденный триумф.

Вот как анализировал Шон свое будущее на подкасте Деметриуса Джонсона:

« "Даже если я побью Сона Ядонга, то меня вряд ли поставят драться с чемпионом. Но я веду 1-0 в дуэли с Петром, даже переводил его в партер. Это было очень красиво. Если в UFC сделают бой Петра против Умара Нурмагомедова, то я не буду в обиде. Но после моей следующей победы в нашем дивизионе не будет боя громче, чем наш реванш с Петром".

© UFC Russia Петр Ян и Шон О`Мэлли © UFC Russia Петр Ян и Шон О`Мэлли

Китайца О’Мэлли прошел с трудом, а теперь принял легкий бой с канадцем Айманом Захаби, которого Сахарок если не нокаутирует, то перестучит по очкам. А там, если UFC не закатит трилогию Ян – Двалишвили, Шона быстро сведут с российским чемпионом. Ведь это и правда самый громкий бой в легчайшей весовой категории #прямосейчас.

Полный кард

Илия Топурия — Джастин Гэтжи;

Алекс Перейра — Сирил Ган;

Шон О’Мэлли — Айман Захаби;

Джош Хокит — Деррик Льюис;

Маурисио Руффи — Майкл Чендлер;

Бо Никал — Кайл Дакас;

Диего Лопес — Стив Гарсия.

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