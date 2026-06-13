Церемония открытия ЧМ по футболу в США прошла при полупустых трибунах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Церемония открытия перед первым матчем чемпионата мира в США прошла при полупустых трибунах.
- Госсекретарь Марко Рубио представлял США на матче вместо президента Дональда Трампа.
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Церемония открытия перед первым матчем на территории США в рамках чемпионата мира прошла при полупустых трибунах, обратило внимание РИА Новости.
Сборная Соединенных Штатов начала чемпионат мира в Лос-Анджелесе, выйдя на поле против команды Парагвая. Президент США Дональд Трамп на первый матч американских футболистов не поехал, отправив вместо себя госсекретаря Марко Рубио - он был в одной ложе с главой ФИФА Джанни Инфантино и президентом Парагвая Сантьяго Пенья Паласиосом, следует из трансляции мероприятия.
Перед игрой гостей развлекали песнями, на кадры трансляции то и дело попадали полупустые трибуны. К началу игры зрителей прибавилось, хотя незадолго до появления на поле флагов сборных в центральной части пустовали целые ряды кресел.
На кадры трансляции также попал находившийся в одной из лож американский актер Том Круз рядом с английским футболистом Дэвидом Бекхэмом и его супругой Викторией.