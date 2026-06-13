Церемония открытия ЧМ по футболу в США прошла при полупустых трибунах

ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Церемония открытия перед первым матчем на территории США в рамках чемпионата мира прошла при полупустых трибунах, обратило внимание РИА Новости.

Перед игрой гостей развлекали песнями, на кадры трансляции то и дело попадали полупустые трибуны. К началу игры зрителей прибавилось, хотя незадолго до появления на поле флагов сборных в центральной части пустовали целые ряды кресел.