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Церемония открытия ЧМ по футболу в США прошла при полупустых трибунах - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Футбол
 
04:40 13.06.2026
Церемония открытия ЧМ по футболу в США прошла при полупустых трибунах

Церемония открытия американской части ЧМ прошла при полупустых трибунах

© Соцсети УЕФАФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Соцсети УЕФА
Футбольный мяч. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Церемония открытия перед первым матчем чемпионата мира в США прошла при полупустых трибунах.
  • Госсекретарь Марко Рубио представлял США на матче вместо президента Дональда Трампа.
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Церемония открытия перед первым матчем на территории США в рамках чемпионата мира прошла при полупустых трибунах, обратило внимание РИА Новости.
Сборная Соединенных Штатов начала чемпионат мира в Лос-Анджелесе, выйдя на поле против команды Парагвая. Президент США Дональд Трамп на первый матч американских футболистов не поехал, отправив вместо себя госсекретаря Марко Рубио - он был в одной ложе с главой ФИФА Джанни Инфантино и президентом Парагвая Сантьяго Пенья Паласиосом, следует из трансляции мероприятия.
Перед игрой гостей развлекали песнями, на кадры трансляции то и дело попадали полупустые трибуны. К началу игры зрителей прибавилось, хотя незадолго до появления на поле флагов сборных в центральной части пустовали целые ряды кресел.
На кадры трансляции также попал находившийся в одной из лож американский актер Том Круз рядом с английским футболистом Дэвидом Бекхэмом и его супругой Викторией.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 команд.
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