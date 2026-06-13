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Аэропорты России обеспечены топливом в полном объеме, заявили в Росавиации - РИА Новости, 13.06.2026
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05:32 13.06.2026
Аэропорты России обеспечены топливом в полном объеме, заявили в Росавиации

Росавиация: аэропорты России обеспечены топливом в полном объеме

© РИА Новости / Роман Владимиров | Перейти в медиабанкЗдание Международного аэропорта в Нижнем Новгороде
Здание Международного аэропорта в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Роман Владимиров
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Здание Международного аэропорта в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива для реализации запланированной программы авиаперевозок.
  • В начале июня в ряде аэропортов южной и центральной России вступили в силу рекомендации, запрещающие иностранным перевозчикам заправляться «впрок».
  • Ситуация с поставками энергоресурсов в аэропорты находится на постоянном контроле авиационных властей и руководства аэропортов.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива для реализации запланированной программы авиаперевозок, она выполняется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в Росавиации.
В начале июня в ряде аэропортов южной и центральной России вступили в силу рекомендации, касающиеся заправки самолетов авиатопливом. Такие рекомендации (NOTAM) действуют в аэропортах Минеральных Вод, Махачкалы, Нижнего Новгорода и других авиагаванях. Они касаются иностранных перевозчиков, которым теперь запрещено заправляться в российских аэропортах "впрок".
"Гражданская авиация России продолжает выполнять программу перевозок в штатном режиме. Аэропорты обеспечены топливом в полном объеме под программу перевозок, заявленную авиакомпаниями", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Ситуация с поставками энергоресурсов в аэропорты находится на постоянном контроле российских авиационных властей, а также руководства аэропортов, отметили в Росавиации.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к фактической остановке судоходства по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира, а некоторые испытывают дефицит авиакеросина.
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