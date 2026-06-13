Синоптик рассказал, когда в Москве похолодает

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В воскресенье в Москву придет холодный атмосферный фронт с грозовыми ливнями.
- На следующей неделе температура воздуха понизится до плюс 17–22 градусов днем и плюс 7–12 градусов ночью, сохранится вероятность дождей.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Холодный атмосферный фронт с грозовыми ливнями придет в Москву в воскресенье, а на следующей неделе температура воздуха понизится до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В воскресенье жара спадет - пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грозовыми ливнями - ожидается до девяти миллиметров осадков. Ночью плюс 12 - плюс 15, после полудня посвежеет до плюс 20 - плюс 23", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что на следующей неделе температура воздуха по ночам понизится до плюс семи - плюс 12 градусов, после полудня плюс 17 - плюс 22 градусов, вероятность дождей сохранится.