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Синоптик рассказал, когда в Москве похолодает - РИА Новости, 13.06.2026
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09:30 13.06.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве похолодает

Тишковец: похолодание с грозовыми ливнями придет в Москву в воскресенье

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЛюди во время дождя в Москве
Люди во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Люди во время дождя в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В воскресенье в Москву придет холодный атмосферный фронт с грозовыми ливнями.
  • На следующей неделе температура воздуха понизится до плюс 17–22 градусов днем и плюс 7–12 градусов ночью, сохранится вероятность дождей.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Холодный атмосферный фронт с грозовыми ливнями придет в Москву в воскресенье, а на следующей неделе температура воздуха понизится до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В воскресенье жара спадет - пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грозовыми ливнями - ожидается до девяти миллиметров осадков. Ночью плюс 12 - плюс 15, после полудня посвежеет до плюс 20 - плюс 23", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что на следующей неделе температура воздуха по ночам понизится до плюс семи - плюс 12 градусов, после полудня плюс 17 - плюс 22 градусов, вероятность дождей сохранится.
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
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08:14
 
Евгений ТишковецМоскваОбщество
 
 
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