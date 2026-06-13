Синоптик рассказал, когда в Москве похолодает

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Холодный атмосферный фронт с грозовыми ливнями придет в Москву в воскресенье, а на следующей неделе температура воздуха понизится до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.