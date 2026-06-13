Голикова рассказала о реализации программы соцконтракта в новых регионах

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Социальным контрактом на сегодняшний день пользуются 39% семей в новых регионах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом России о развитии воссоединенных субъектов.

Она уточнила, что в этом году социальный контракт без учета нуждаемости могут получить в том числе участники спецоперации.