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Голикова рассказала о реализации программы соцконтракта в новых регионах - РИА Новости, 13.06.2026
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14:57 13.06.2026
Голикова рассказала о реализации программы соцконтракта в новых регионах

Голикова: социальным контрактом пользуются 39% семей в новых регионах России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Социальным контрактом на сегодняшний день пользуются 39% семей в новых регионах.
  • В этом году социальный контракт без учета нуждаемости могут получить в том числе участники спецоперации.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Социальным контрактом на сегодняшний день пользуются 39% семей в новых регионах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом России о развитии воссоединенных субъектов.
«
"Реализуем программу социального контракта. Сегодня социальным контрактом в исторических регионах пользуются 39% семей, которые имеют детей", - сказала Голикова
Она уточнила, что в этом году социальный контракт без учета нуждаемости могут получить в том числе участники спецоперации.
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