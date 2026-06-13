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Швыдкой: уничтожение Украиной российских памятников требует разбирательства - РИА Новости, 13.06.2026
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09:18 13.06.2026 (обновлено: 10:03 13.06.2026)
Швыдкой: уничтожение Украиной российских памятников требует разбирательства

Швыдкой: уничтожение Украиной российских памятников потребует разбирательства

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специальный представитель президента РФ Михаил Швыдкой заявил, что Украина целенаправленно уничтожает российские памятники, что потребует серьезного разбирательства в будущем.
  • Украинская журналистка Екатерина Некреча сообщила о демонтаже памятника Михаилу Булгакову в Киеве.
  • По словам Швыдкого, на Украине демонтировано множество памятников, в том числе императрице Екатерине II, Александру Пушкину и Михаилу Жванецкому.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Украина целенаправленно уничтожает российские памятники, это потребует серьезного разбирательства в будущем, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
В начале июня украинская журналистка Екатерина Некреча сообщила, что памятник русскому писателю Михаилу Булгакову демонтировали в Киеве.
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"Украинцы целенаправленно уничтожают российские памятники. Я думаю, что впоследствии это потребует серьезного разбирательства", - сказал Швыдкой, комментируя уничтожение российских памятников на Украине.
Спецпредставитель президента РФ напомнил, что по всей территории Украины было демонтировано множество памятников, в том числе императрице Екатерине II, писателю Александру Пушкину, сатирику Михаилу Жванецкому. При этом деятели, в честь которых были установлены монументы, составили славу не только российской истории, но и украинской тоже, отметил Швыдкой.
"Реакция тут простая: мы должны это фиксировать. Совершенно понятно, что никакими уговорами нынешних украинских властей невозможно убедить ни в чем", - подчеркнул он.
В августе 2022 года Национальный союз писателей Украины потребовал закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве и вместо него создать музей украинского композитора Александра Кошица. Украинский институт национальной памяти в конце марта 2024 года счел имя Булгакова символом "российской имперской политики" и призвал его запретить.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Позднее власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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