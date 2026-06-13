Швыдкой: уничтожение Украиной российских памятников требует разбирательства

"Реакция тут простая: мы должны это фиксировать. Совершенно понятно, что никакими уговорами нынешних украинских властей невозможно убедить ни в чем", - подчеркнул он.

Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Позднее власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.