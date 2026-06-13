Участники СВО после встречи с Путиным побывали в Музее Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Штурмовики, участвующие в специальной военной операции, встретились с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
- Путин попросил показать бойцам Москву и подготовить для них культурную программу.
- Участники встречи отправились на экскурсию в Музей Победы, некоторые из них побывали там впервые.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Штурмовикам, которые участвуют в специальной военной операции и в пятницу встречались с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, организовали экскурсию в Музее Победы на Поклонной горе, сообщает ИС "Вести".
В субботу участники встречи отправились на экскурсию в Музей Победы, некоторые из них побывали там впервые. Бойцы поделились своими впечатлениями после посещения экспозиции и рассказали о состоявшейся встрече с президентом.
"Для нас как для штурмовиков это очень важно, что наш верховный главнокомандующий помнит о нас, знает. Это было очень приятно, на самом деле, побеседовали, выразили все наши проблемные вопросы", - сказал ИС "Вести" один из участников прошедшей встречи.