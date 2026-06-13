Участники СВО после встречи с Путиным побывали в Музее Победы

"Для нас как для штурмовиков это очень важно, что наш верховный главнокомандующий помнит о нас, знает. Это было очень приятно, на самом деле, побеседовали, выразили все наши проблемные вопросы", - сказал ИС "Вести" один из участников прошедшей встречи.