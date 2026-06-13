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Участники СВО после встречи с Путиным побывали в Музее Победы - РИА Новости, 13.06.2026
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16:22 13.06.2026
Участники СВО после встречи с Путиным побывали в Музее Победы

Штурмовикам, встречавшимся с Путиным, организовали экскурсию в Музее Победы

CC BY 2.0 / Bernt Rostad / Музей Победы в МосквеМузей Победы в Москве
Музей Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
CC BY 2.0 / Bernt Rostad / Музей Победы в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Штурмовики, участвующие в специальной военной операции, встретились с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
  • Путин попросил показать бойцам Москву и подготовить для них культурную программу.
  • Участники встречи отправились на экскурсию в Музей Победы, некоторые из них побывали там впервые.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Штурмовикам, которые участвуют в специальной военной операции и в пятницу встречались с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, организовали экскурсию в Музее Победы на Поклонной горе, сообщает ИС "Вести".
Путин 12 июня, в День России, встретился с военнослужащими - участниками СВО, беседа продолжалась около часа. В завершение встречи лидер государства попросил показать бойцам Москву, подготовить для них культурную программу.
В субботу участники встречи отправились на экскурсию в Музей Победы, некоторые из них побывали там впервые. Бойцы поделились своими впечатлениями после посещения экспозиции и рассказали о состоявшейся встрече с президентом.
"Для нас как для штурмовиков это очень важно, что наш верховный главнокомандующий помнит о нас, знает. Это было очень приятно, на самом деле, побеседовали, выразили все наши проблемные вопросы", - сказал ИС "Вести" один из участников прошедшей встречи.
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РоссияМоскваВладимир ПутинМузей Победы
 
 
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