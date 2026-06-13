На Шри-Ланке объяснили, с чем связан спад турпотока из России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турпоток из России на Шри-Ланку сократился на фоне стихийных бедствий, отсутствия прямого авиасообщения и высокой конкуренции за туристов.
- Российский турпоток на Шри-Ланку в 2025 году сократился на 7,6%, как сообщила АТОР.
- Главная проблема для российского рынка — прекращение работы «Аэрофлота» летом из-за ограниченного количества воздушных судов, а также конкуренция с другими странами Азии.
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Турпоток из России на Шри-Ланку сократился на фоне стихийных бедствий, отсутствия прямого авиасообщения и высокой конкуренции за туристов, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Руван Ранасингхе.
"Туризм действительно переживает сложности сейчас - не только на Шри-Ланке, но и в целом в мире. Шри-Ланка в ноябре прошлого (2025 - ред.) года пережила тропический циклон "Дитва", который негативно сказался на туристической отрасли страны", - сказал Руван Ранасингхе.
При этом чиновник подчеркнул, что, по его собственному мнению, для российского рынка главная проблема заключалась все-таки в авиасообщении.
"Летом здесь "Аэрофлот" прекращает работу из-за ограниченного количества воздушных судов. Аналогичная ситуация и у ланкийских авиалиний", - пояснил замминистра.
В качестве третьей проблемы он назвал конкуренцию с другими странами Азии.
Циклон "Дитва" обрушился на Шри-Ланку 28 ноября 2025 года, вызвав масштабные наводнения и оползни по всей стране. Согласно оценкам Всемирного банка, циклон нанес прямой материальный ущерб зданиям, имуществу, сельскому хозяйству и критически важной инфраструктуре на сумму около 4,1 миллиарда долларов, что эквивалентно примерно 4% ВВП Шри-Ланки.
Что поражает китайских туристов в России
Вчера, 09:35