Рейтинг@Mail.ru
На Шри-Ланке объяснили, с чем связан спад турпотока из России - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:44 13.06.2026
На Шри-Ланке объяснили, с чем связан спад турпотока из России

Ранасингхе: турпоток из РФ на Шри-Ланку сократился на фоне стихийных бедствий

© РИА Новости / Мария СеливановаШри-Ланка, вид на гору Сигирия
Шри-Ланка, вид на гору Сигирия - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Мария Селиванова
Шри-Ланка, вид на гору Сигирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турпоток из России на Шри-Ланку сократился на фоне стихийных бедствий, отсутствия прямого авиасообщения и высокой конкуренции за туристов.
  • Российский турпоток на Шри-Ланку в 2025 году сократился на 7,6%, как сообщила АТОР.
  • Главная проблема для российского рынка — прекращение работы «Аэрофлота» летом из-за ограниченного количества воздушных судов, а также конкуренция с другими странами Азии.
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Турпоток из России на Шри-Ланку сократился на фоне стихийных бедствий, отсутствия прямого авиасообщения и высокой конкуренции за туристов, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Руван Ранасингхе.
Ранее АТОР сообщала, что российский турпоток на Шри-Ланку в 2025 году сократился на 7,6%.
Вид на столицу Чили Сантьяго - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Российских туристов призвали быть осторожными в Чили
05:29
"Туризм действительно переживает сложности сейчас - не только на Шри-Ланке, но и в целом в мире. Шри-Ланка в ноябре прошлого (2025 - ред.) года пережила тропический циклон "Дитва", который негативно сказался на туристической отрасли страны", - сказал Руван Ранасингхе.
При этом чиновник подчеркнул, что, по его собственному мнению, для российского рынка главная проблема заключалась все-таки в авиасообщении.
"Летом здесь "Аэрофлот" прекращает работу из-за ограниченного количества воздушных судов. Аналогичная ситуация и у ланкийских авиалиний", - пояснил замминистра.
В качестве третьей проблемы он назвал конкуренцию с другими странами Азии.
"Другая проблема — конкуренция с другими туристическими направлениями, такими как Вьетнам, Камбоджа, Таиланд. Но я уверен, что мы исправим эту ситуацию", - резюмировал Руван Ранасингхе.
Циклон "Дитва" обрушился на Шри-Ланку 28 ноября 2025 года, вызвав масштабные наводнения и оползни по всей стране. Согласно оценкам Всемирного банка, циклон нанес прямой материальный ущерб зданиям, имуществу, сельскому хозяйству и критически важной инфраструктуре на сумму около 4,1 миллиарда долларов, что эквивалентно примерно 4% ВВП Шри-Ланки.
Встреча туристов из Китая в московском аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Что поражает китайских туристов в России
Вчера, 09:35
 
Шри-ЛанкаРоссияАзияАссоциация туроператоров России (АТОР)Всемирный банкАэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала