На Шри-Ланке объяснили, с чем связан спад турпотока из России

Краткий пересказ от РИА ИИ Турпоток из России на Шри-Ланку сократился на фоне стихийных бедствий, отсутствия прямого авиасообщения и высокой конкуренции за туристов.

Российский турпоток на Шри-Ланку в 2025 году сократился на 7,6%, как сообщила АТОР.

Главная проблема для российского рынка — прекращение работы «Аэрофлота» летом из-за ограниченного количества воздушных судов, а также конкуренция с другими странами Азии.

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Турпоток из России на Шри-Ланку сократился на фоне стихийных бедствий, отсутствия прямого авиасообщения и высокой конкуренции за туристов, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Руван Ранасингхе.

Ранее АТОР сообщала, что российский турпоток на Шри-Ланку в 2025 году сократился на 7,6%.

"Туризм действительно переживает сложности сейчас - не только на Шри-Ланке, но и в целом в мире. Шри-Ланка в ноябре прошлого (2025 - ред.) года пережила тропический циклон "Дитва", который негативно сказался на туристической отрасли страны", - сказал Руван Ранасингхе.

При этом чиновник подчеркнул, что, по его собственному мнению, для российского рынка главная проблема заключалась все-таки в авиасообщении.

"Летом здесь " Аэрофлот " прекращает работу из-за ограниченного количества воздушных судов. Аналогичная ситуация и у ланкийских авиалиний", - пояснил замминистра.

В качестве третьей проблемы он назвал конкуренцию с другими странами Азии

Камбоджа, "Другая проблема — конкуренция с другими туристическими направлениями, такими как Вьетнам Таиланд . Но я уверен, что мы исправим эту ситуацию", - резюмировал Руван Ранасингхе.