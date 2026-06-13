В Саратове три женщины пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

САРАТОВ, 13 июн - РИА Новости. Три женщины пострадали в столкновении пассажирского автобуса и грузовой "Газели" в Саратове, их госпитализировали, сообщил начальник управления региональной безопасности областного правительства Юрий Юрин.

"По информации облспаса, в результате ДТП пострадали три человека из автобуса. Реанимационной службой облспаса госпитализирована женщина 1999 года рождения. Медики скорой помощи госпитализировали женщину 1985 года рождения и девочку 2008 года рождения", - написал Юрин в канале на платформе "Макс".