В Саратове три женщины пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Саратове произошло столкновение пассажирского автобуса и грузовой «Газели».
- В результате ДТП пострадали три женщины, их госпитализировали.
- Младшей из пострадавших 18 лет, дети в ДТП не пострадали.
САРАТОВ, 13 июн - РИА Новости. Три женщины пострадали в столкновении пассажирского автобуса и грузовой "Газели" в Саратове, их госпитализировали, сообщил начальник управления региональной безопасности областного правительства Юрий Юрин.
По его данным, в 08.39 мск в службу 112 поступило сообщение о том, что в Волжском районе Саратова на пересечении улиц Чернышевского и Большая Горная произошло столкновение пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №284Б и грузовой "Газели".
"По информации облспаса, в результате ДТП пострадали три человека из автобуса. Реанимационной службой облспаса госпитализирована женщина 1999 года рождения. Медики скорой помощи госпитализировали женщину 1985 года рождения и девочку 2008 года рождения", - написал Юрин в канале на платформе "Макс".
В службе спасения Саратовской области РИА Новости уточнили, что младшей из пострадавших есть 18 лет, дети в ДТП не пострадали.