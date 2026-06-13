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В Саратове три женщины пострадали в ДТП с пассажирским автобусом - РИА Новости, 13.06.2026
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09:57 13.06.2026 (обновлено: 10:04 13.06.2026)
В Саратове три женщины пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

Юрин: в Саратове 3 женщины пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и "Газелью"

© Фото : пресс-служба управления региональной безопасности правительства Саратовской областиПоследствия ДТП с участием пассажирского автобуса в Саратове
Последствия ДТП с участием пассажирского автобуса в Саратове - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : пресс-служба управления региональной безопасности правительства Саратовской области
Последствия ДТП с участием пассажирского автобуса в Саратове
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Саратове произошло столкновение пассажирского автобуса и грузовой «Газели».
  • В результате ДТП пострадали три женщины, их госпитализировали.
  • Младшей из пострадавших 18 лет, дети в ДТП не пострадали.
САРАТОВ, 13 июн - РИА Новости. Три женщины пострадали в столкновении пассажирского автобуса и грузовой "Газели" в Саратове, их госпитализировали, сообщил начальник управления региональной безопасности областного правительства Юрий Юрин.
По его данным, в 08.39 мск в службу 112 поступило сообщение о том, что в Волжском районе Саратова на пересечении улиц Чернышевского и Большая Горная произошло столкновение пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №284Б и грузовой "Газели".
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"По информации облспаса, в результате ДТП пострадали три человека из автобуса. Реанимационной службой облспаса госпитализирована женщина 1999 года рождения. Медики скорой помощи госпитализировали женщину 1985 года рождения и девочку 2008 года рождения", - написал Юрин в канале на платформе "Макс".
В службе спасения Саратовской области РИА Новости уточнили, что младшей из пострадавших есть 18 лет, дети в ДТП не пострадали.
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