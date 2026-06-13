Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции.
- Нанесены поражения живой силе и технике нескольких бригад ВСУ и других подразделений.
- Потери противника составили свыше 220 военнослужащих и военная техника, включая боевые бронированные машины и артиллерийские орудия.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским войскам, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что поражение нанесено в районах населенных пунктов Смородьковка, Чернещина и Грушевка в Харьковской области, Красный Лиман и Щурово в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия и пусковую установку реактивной системы залпового огня "Партизан", - добавили в Минобороны РФ.