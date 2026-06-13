Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 13.06.2026 (обновлено: 12:14 13.06.2026)
Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

ВСУ потеряли свыше 220 военных в зоне действий "Запада" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции.
  • Нанесены поражения живой силе и технике нескольких бригад ВСУ и других подразделений.
  • Потери противника составили свыше 220 военнослужащих и военная техника, включая боевые бронированные машины и артиллерийские орудия.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским войскам, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение нанесено в районах населенных пунктов Смородьковка, Чернещина и Грушевка в Харьковской области, Красный Лиман и Щурово в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия и пусковую установку реактивной системы залпового огня "Партизан", - добавили в Минобороны РФ.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
В Брюсселе признали поражение после слов фон дер Ляйен об Украине
Вчера, 05:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала