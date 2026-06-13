Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе отразили четыре атаки ВСУ за ночь и утро.
- Сбито более 25 БПЛА, люди не пострадали.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Четыре атаки ВСУ отражены в Севастополе за ночь и утро, сбито больше 25 БПЛА, люди не пострадали, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, люди не пострадали.
Губернатор добавил, что были повреждены окна в двух квартирах и автомобиль.
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