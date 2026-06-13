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В Севастополе отразили четыре атаки ВСУ за ночь и утро - РИА Новости, 13.06.2026
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09:16 13.06.2026 (обновлено: 09:18 13.06.2026)
В Севастополе отразили четыре атаки ВСУ за ночь и утро

Развожаев: в Севастополе отразили четыре атаки ВСУ, сбили больше 25 БПЛА

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе отразили четыре атаки ВСУ за ночь и утро.
  • Сбито более 25 БПЛА, люди не пострадали.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Четыре атаки ВСУ отражены в Севастополе за ночь и утро, сбито больше 25 БПЛА, люди не пострадали, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«
"Минувшей ночью и утром наши военные, авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы отразили четыре атаки ВСУ. Сбито больше 25 БПЛА", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
По его словам, люди не пострадали.
Губернатор добавил, что были повреждены окна в двух квартирах и автомобиль.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
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