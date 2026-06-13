В Севастополе отразили четыре атаки ВСУ за ночь и утро

Краткий пересказ от РИА ИИ В Севастополе отразили четыре атаки ВСУ за ночь и утро.

Сбито более 25 БПЛА, люди не пострадали.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Четыре атаки ВСУ отражены в Севастополе за ночь и утро, сбито больше 25 БПЛА, люди не пострадали, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

« "Минувшей ночью и утром наши военные, авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы отразили четыре атаки ВСУ . Сбито больше 25 БПЛА", - написал Развожаев в канале на платформе " Макс ".

По его словам, люди не пострадали.