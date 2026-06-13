Правительство выделило средства на систему мониторинга глюкозы

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство России выделило около 5 миллиардов рублей на обеспечение детей, подростков и беременных женщин с сахарным диабетом портативными системами мониторинга глюкозы.

Планируется закупить около 270 тысяч таких систем, что позволит обеспечить приборами более 50 тысяч детей и десятки тысяч будущих мам.

Обеспечение системами мониторинга проводится в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» в составе национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Правительство России выделило около 5 миллиардов рублей на обеспечение детей, подростков и беременных женщин с сахарным диабетом портативными системами мониторинга глюкозы, сообщили в пресс-службе кабмина.

"В 2026 – 2027 годах правительство дополнительно направит регионам почти 5 миллиардов рублей на обеспечение детей, подростков и беременных женщин с сахарным диабетом портативными системами непрерывного мониторинга глюкозы", - указано в сообщении

Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин . Ранее на совещании с вице-премьерами он отметил, что это решение позволит обеспечить системами мониторинга более 50 тысяч детей и десятки тысяч будущих мам.

Рецепты на получение таких систем выписывают лечащие врачи-эндокринологи. Всего планируют закупить около 270 тысяч таких систем, сказал Мишустин.

"Благодаря федеральному финансированию, во втором полугодии 2026 года и в первом полугодии 2027 года, приборами мониторинга уровня глюкозы будут бесплатно обеспечены все нуждающиеся в них беременные женщины и дети с сахарным диабетом I типа", - сообщили в пресс-службе кабмина.