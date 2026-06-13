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Правительство выделило средства на систему мониторинга глюкозы - РИА Новости, 13.06.2026
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11:22 13.06.2026 (обновлено: 11:42 13.06.2026)
Правительство выделило средства на систему мониторинга глюкозы

Правительство выделило пять миллиардов рублей на системы мониторинга глюкозы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИзмерение уровня сахара в крови глюкометром
Измерение уровня сахара в крови глюкометром - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России выделило около 5 миллиардов рублей на обеспечение детей, подростков и беременных женщин с сахарным диабетом портативными системами мониторинга глюкозы.
  • Планируется закупить около 270 тысяч таких систем, что позволит обеспечить приборами более 50 тысяч детей и десятки тысяч будущих мам.
  • Обеспечение системами мониторинга проводится в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» в составе национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Правительство России выделило около 5 миллиардов рублей на обеспечение детей, подростков и беременных женщин с сахарным диабетом портативными системами мониторинга глюкозы, сообщили в пресс-службе кабмина.
"В 2026 – 2027 годах правительство дополнительно направит регионам почти 5 миллиардов рублей на обеспечение детей, подростков и беременных женщин с сахарным диабетом портативными системами непрерывного мониторинга глюкозы", - указано в сообщении.
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Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ранее на совещании с вице-премьерами он отметил, что это решение позволит обеспечить системами мониторинга более 50 тысяч детей и десятки тысяч будущих мам.
Рецепты на получение таких систем выписывают лечащие врачи-эндокринологи. Всего планируют закупить около 270 тысяч таких систем, сказал Мишустин.
"Благодаря федеральному финансированию, во втором полугодии 2026 года и в первом полугодии 2027 года, приборами мониторинга уровня глюкозы будут бесплатно обеспечены все нуждающиеся в них беременные женщины и дети с сахарным диабетом I типа", - сообщили в пресс-службе кабмина.
Эта работа идет в рамках федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом" в составе национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", отметили в правительстве.
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