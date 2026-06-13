В Люберцах локализовали пожар в частном доме

Краткий пересказ от РИА ИИ Пожар в частном доме в подмосковных Люберцах локализован на площади 484 квадратных метров.

Пострадавших в результате возгорания нет.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пожар в частном доме в подмосковных Люберцах локализован на 484 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Ранее в пресс-службе областного главка МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар произошел в частном доме на площади 200 "квадратов" в Люберцах

« "Пожар локализован на площади 484 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавших в результате возгорания нет.