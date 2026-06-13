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В Люберцах локализовали пожар в частном доме - РИА Новости, 13.06.2026
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21:38 13.06.2026 (обновлено: 21:49 13.06.2026)
В Люберцах локализовали пожар в частном доме

РИА Новости: пожар в частном доме в Люберцах локализован на 484 квадратах

© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Тушение пожара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар в частном доме в подмосковных Люберцах локализован на площади 484 квадратных метров.
  • Пострадавших в результате возгорания нет.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пожар в частном доме в подмосковных Люберцах локализован на 484 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее в пресс-службе областного главка МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар произошел в частном доме на площади 200 "квадратов" в Люберцах.
«
"Пожар локализован на площади 484 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пострадавших в результате возгорания нет.
Как в свою очередь рассказала РИА Новости очевидица, пожар охватил хостел "Чкалофф".
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ПроисшествияЛюберцыРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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