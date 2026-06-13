В Люберцах локализовали пожар в частном доме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар в частном доме в подмосковных Люберцах локализован на площади 484 квадратных метров.
- Пострадавших в результате возгорания нет.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пожар в частном доме в подмосковных Люберцах локализован на 484 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
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"Пожар локализован на площади 484 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пострадавших в результате возгорания нет.
Как в свою очередь рассказала РИА Новости очевидица, пожар охватил хостел "Чкалофф".
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