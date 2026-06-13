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Синоптик рассказала о погоде на выходные в Москве - РИА Новости, 13.06.2026
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08:14 13.06.2026
Синоптик рассказала о погоде на выходные в Москве

Позднякова: кратковременный дождь и гроза ожидаются в выходные в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Теплая погода в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В выходные в Москве ожидаются кратковременный дождь и гроза.
  • В субботу днем температура в Москве достигнет плюс 27–29 градусов.
  • В воскресенье в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь, температура составит плюс 22–27 градусов.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Кратковременный дождь и гроза ожидаются в выходные в Москве, воздух прогреется до плюс 29 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В субботу ночью в Москве ожидается переменная облачность и без осадков, днем сохранится жаркая погода, местами пройдет кратковременная дождь, возможна гроза", - рассказала Позднякова.
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Синоптик добавила, что минимальная температура в Москве прогнозируется плюс 14 - плюс 19 градусов, дневная температура в столице - плюс 27 - плюс 29 градусов.
"В воскресенье в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями, также местами кратковременный дождь. Ветер сменит направление на северо-западное. В воскресенье москвичи смогут отдохнуть от периода жаркой погоды", - подчеркнула Позднякова.
По ее словам, минимальная температура в Москве ожидается плюс 14 - плюс 19 градусов. Дневная - плюс 22 - плюс 27 градусов.
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