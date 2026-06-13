Синоптик рассказала о погоде на выходные в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ В выходные в Москве ожидаются кратковременный дождь и гроза.

В субботу днем температура в Москве достигнет плюс 27–29 градусов.

В воскресенье в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь, температура составит плюс 22–27 градусов.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Кратковременный дождь и гроза ожидаются в выходные в Москве, воздух прогреется до плюс 29 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"В субботу ночью в Москве ожидается переменная облачность и без осадков, днем сохранится жаркая погода, местами пройдет кратковременная дождь, возможна гроза", - рассказала Позднякова

Синоптик добавила, что минимальная температура в Москве прогнозируется плюс 14 - плюс 19 градусов, дневная температура в столице - плюс 27 - плюс 29 градусов.

"В воскресенье в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями, также местами кратковременный дождь. Ветер сменит направление на северо-западное. В воскресенье москвичи смогут отдохнуть от периода жаркой погоды", - подчеркнула Позднякова.