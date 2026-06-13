Единое пособие в новых регионах получают 36 тысяч семей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Единым пособием в новых регионах России охвачены 36 тысяч семей, в которых воспитываются 56 тысяч детей и 1,3 тысячи беременных, сообщила Татьяна Голикова.
- Она отметила, что федеральными мерами поддержки на данный момент охвачены 2,4 миллиона жителей новых регионов.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Единым пособием в новых регионах России на данный момент охвачены 36 тысяч семей, в которых воспитываются 56 тысяч детей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом России о развитии воссоединенных субъектов.
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"Единым пособием сегодня охвачено 36 тысяч семей, в которых воспитываются 56 тысяч детей, а также 1,3 тысячи беременных", - сказала Голикова.
Она уточнила, что оформить меру поддержки жители новых регионов могут в упрощенной форме. По словам вице-премьера, было выдано почти 140 тысяч сертификатов на материнский капитал, около 50% средств уже использовано.
Голикова отметила, что федеральными мерами поддержки на данный момент охвачены 2,4 миллиона жителей новых регионов РФ.