Единое пособие в новых регионах получают 36 тысяч семей

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Единым пособием в новых регионах России на данный момент охвачены 36 тысяч семей, в которых воспитываются 56 тысяч детей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом России о развитии воссоединенных субъектов.

Она уточнила, что оформить меру поддержки жители новых регионов могут в упрощенной форме. По словам вице-премьера, было выдано почти 140 тысяч сертификатов на материнский капитал, около 50% средств уже использовано.