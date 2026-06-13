На западе Подмосковья град сменил жару

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На западе Подмосковья ливень с градом и грозами пришел на смену жаре.
- Прохладная дождливая погода в регионе продержится и на следующей неделе.
ИСТРА, 13 июня - РИА Новости. Ливень с градом и грозами пришел на смену жаре на западе Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу днем температура в Истринском районе Подмосковья упала на десять градусов и 30-градусная жара уступила место грозе с градом, размером около 0,5 сантиметра.
По прогнозу синоптиков, прохладная дождливая погода с регионе продержится и следующую неделю.