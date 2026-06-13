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На западе Подмосковья град сменил жару - РИА Новости, 13.06.2026
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14:56 13.06.2026 (обновлено: 16:12 13.06.2026)
На западе Подмосковья град сменил жару

На западе Подмосковья ливень с градом и грозами пришел на смену жаре

© РИА НовостиГрад в Подмосковье. 13 июня 2026
Град в Подмосковье. 13 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости
Град в Подмосковье. 13 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На западе Подмосковья ливень с градом и грозами пришел на смену жаре.
  • Прохладная дождливая погода в регионе продержится и на следующей неделе.
ИСТРА, 13 июня - РИА Новости. Ливень с градом и грозами пришел на смену жаре на западе Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу днем температура в Истринском районе Подмосковья упала на десять градусов и 30-градусная жара уступила место грозе с градом, размером около 0,5 сантиметра.
По прогнозу синоптиков, прохладная дождливая погода с регионе продержится и следующую неделю.
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Истринский районМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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