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В США у баз участников ЧМ по футболу происходят вооруженные нападения - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Футбол
 
19:11 13.06.2026
В США у баз участников ЧМ по футболу происходят вооруженные нападения

Вооруженные нападения происходят в штатах США около баз участников ЧМ по футболу

© AP Photo / David DermerАмериканская полиция на месте преступления
Американская полиция на месте преступления - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / David Dermer
Американская полиция на месте преступления . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С начала чемпионата мира по футболу в США произошло более 100 случаев стрельбы, в результате которых 31 человек погиб и 85 получили ранения.
  • Сообщения о перестрелках поступали из нескольких штатов, включая Северную Каролину, Флориду, Джорджию, Теннесси, Техас, Калифорнию и Огайо.
  • В разных штатах в результате применения огнестрельного оружия погибли подростки и взрослые, происходили забаррикадирования и другие инциденты.
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Сообщения о вооруженных нападениях и перестрелках продолжают приходить из штатов США, на территории которых разместились национальные сборные, участвующие в чемпионате мира по футболу, в результате подобных происшествий с начала мероприятия в стране погибли уже более 30 человек, выяснило РИА Новости на основе данных аналитиков и СМИ.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 команд.
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Поступали сообщения о перестрелках в штате Северная Каролина, которая приняла немецкую, норвежскую и шотландскую сборные. Вооруженные нападения также происходили в штате Флорида, где находятся базы трех национальных команд, в штате Джорджия, где разместили футболистов из Узбекистана.
Перестрелки не обошли стороной и штаты Теннеси и Техас, где проводят подготовку в общей сложности шесть футбольных команд. Несколько подобных эпизодов произошли в Калифорнии, где расположились американские спортсмены и еще шесть сборных, а также в штате Огайо, где находится база национальной команды Эквадора.
Всего, по данным аналитической организации Gun Violence Archive, которая ведет статистику эпизодов с применением огнестрельного оружия, в США с 11 июня произошло более 100 случаев стрельбы, в результате которых скончался 31 человек, еще 85 получили ранения.
В Техасе 11 июня убили подростка-школьника, в тот же день в результате нападения скончался от огнестрельных ранений 38-летний мужчина в Северной Каролине. В городе Кливленд, штат Огайо, произошла серия перестрелок, четыре подростка и трое взрослых пострадали. Эпизоды с применением оружия фиксировали в Нью-Йорке и Калифорнии. В Лос-Анджелесе полицейские застрелили вооруженного человека, который вышел на шоссе.
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В ночь на пятницу, как писали местные СМИ, в центре Лос-Анджелеса был убит подросток. Вечером того же дня в городе прошел матч национальной сборной, открывший "американскую часть" чемпионата.
В пятницу полиция Техаса сообщала о 45-летнем мужчине, который забаррикадировался в здании ветеринарной клиники. Прибывшие полицейские обнаружили его мертвым. От рук злоумышленника, предположительно, пострадали десять человек, еще один погиб.
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