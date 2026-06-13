В США у баз участников ЧМ по футболу происходят вооруженные нападения

Краткий пересказ от РИА ИИ С начала чемпионата мира по футболу в США произошло более 100 случаев стрельбы, в результате которых 31 человек погиб и 85 получили ранения.

Сообщения о перестрелках поступали из нескольких штатов, включая Северную Каролину, Флориду, Джорджию, Теннесси, Техас, Калифорнию и Огайо.

В разных штатах в результате применения огнестрельного оружия погибли подростки и взрослые, происходили забаррикадирования и другие инциденты.

ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Сообщения о вооруженных нападениях и перестрелках продолжают приходить из штатов США, на территории которых разместились национальные сборные, участвующие в чемпионате мира по футболу, в результате подобных происшествий с начала мероприятия в стране погибли уже более 30 человек, выяснило РИА Новости на основе данных аналитиков и СМИ.

Поступали сообщения о перестрелках в штате Северная Каролина , которая приняла немецкую, норвежскую и шотландскую сборные. Вооруженные нападения также происходили в штате Флорида , где находятся базы трех национальных команд, в штате Джорджия , где разместили футболистов из Узбекистана

Перестрелки не обошли стороной и штаты Теннеси Техас , где проводят подготовку в общей сложности шесть футбольных команд. Несколько подобных эпизодов произошли в Калифорнии , где расположились американские спортсмены и еще шесть сборных, а также в штате Огайо , где находится база национальной команды Эквадора

Всего, по данным аналитической организации Gun Violence Archive, которая ведет статистику эпизодов с применением огнестрельного оружия, в США с 11 июня произошло более 100 случаев стрельбы, в результате которых скончался 31 человек, еще 85 получили ранения.

В Техасе 11 июня убили подростка-школьника, в тот же день в результате нападения скончался от огнестрельных ранений 38-летний мужчина в Северной Каролине. В городе Кливленд , штат Огайо, произошла серия перестрелок, четыре подростка и трое взрослых пострадали. Эпизоды с применением оружия фиксировали в Нью-Йорке и Калифорнии. В Лос-Анджелесе полицейские застрелили вооруженного человека, который вышел на шоссе.

В ночь на пятницу, как писали местные СМИ, в центре Лос-Анджелеса был убит подросток. Вечером того же дня в городе прошел матч национальной сборной, открывший "американскую часть" чемпионата.