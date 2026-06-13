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Москвичам напомнили правила поведения у водоемов - РИА Новости, 13.06.2026
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14:34 13.06.2026
Москвичам напомнили правила поведения у водоемов

Москвичей призвали не выбрасывать пластик в водоемы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТабличка места для купания на пляже в зоне отдыха в Тропаревском парке Москвы
Табличка места для купания на пляже в зоне отдыха в Тропаревском парке Москвы - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Табличка места для купания на пляже в зоне отдыха в Тропаревском парке Москвы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителей Москвы призвали быть ответственными во время прогулок: не сорить, не выбрасывать пластик в водоемы, не оставлять мусор.
  • В Южном Бутове жители заметили утку с пластиковым кольцом на клюве, которая не могла нормально питаться, но к моменту прибытия специалистов птица покинула водоем.
  • В пресс-службе напомнили, что не стоит подкармливать птиц без необходимости, особенно хлебом.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Жителей Москвы призвали быть ответственными во время прогулок, не сорить, не выбрасывать пластик в водоемы, не оставлять мусор, а также не подкармливать птиц без необходимости, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее жители Южного Бутова сообщили об утке, которая из-за пластикового кольца на клюве не могла нормально питаться, на момент прибытия специалистов на Чернявский пруд птица уже покинула водоем вместе со своим семейством. Установить ее местонахождение трудно, поэтому оказать помощь невозможно.
"Подобных вызовов в городе фиксируется немало, и большинство из них, как показывает практика, остаются безуспешными. Пернатые очень подвижны, при малейшем беспокойстве уходят в труднодоступные места или перелетают на другие водоемы... Просим всех быть ответственными во время прогулок - не сорить, не выбрасывать пластик в водоемы и на берега, не оставлять мусор после отдыха", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе напомнили москвичам, что не стоит подкармливать птиц без необходимости, особенно хлебом.
"Соблюдать тишину и чистоту. К сожалению, человек может помочь далеко не всегда, но сделать среду обитания безопаснее - вполне в его силах", - подчеркнули в пресс-службе.
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