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В Молдавии заявили, что прогресса по первому кластеру переговоров с ЕС нет - РИА Новости, 13.06.2026
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18:22 13.06.2026
В Молдавии заявили, что прогресса по первому кластеру переговоров с ЕС нет

Батрынча: Молдавия не достигла прогресса по первому кластеру переговоров с ЕС

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молдавия пока не добилась ощутимых результатов в выполнении требований первого кластера переговоров о вступлении в ЕС.
  • Первый кластер касается независимости и качества правосудия.
КИШИНЕВ, 13 июн - РИА Новости. Молдавия пока не добилась ощутимых результатов в выполнении требований первого кластера переговоров о вступлении в ЕС, касающегося независимости и качества правосудия, заявил вице-спикер молдавского парламента от оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что все страны Евросоюза согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, официальные переговоры стартуют 15 июня.
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"Первый кластер касается независимости и качества правосудия. Между тем Республика Молдова по-прежнему сталкивается с проблемами политизации судебной системы и политического влияния на суды и прокуратуру. К сожалению, на сегодняшний день мы не можем говорить о наличии ощутимых результатов", - написал Батрынча в своем Telegram-канале.

По его словам, в то же время первый кластер охватывает и вопросы контроля за государственными финансами.
"Мы видим, что отчеты счетной палаты не исполняются и не приводят к ожидаемым результатам. Существуют серьезные проблемы, связанные с прозрачным и эффективным управлением государственными средствами", - пояснил политик.
Батрынча считает, что в связи с этим начало переговоров с Европейским союзом не должно вызывать чрезмерной эйфории у представителей власти.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
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