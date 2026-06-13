В Молдавии заявили, что прогресса по первому кластеру переговоров с ЕС нет

Краткий пересказ от РИА ИИ Молдавия пока не добилась ощутимых результатов в выполнении требований первого кластера переговоров о вступлении в ЕС.

Первый кластер касается независимости и качества правосудия.

КИШИНЕВ, 13 июн - РИА Новости. Молдавия пока не добилась ощутимых результатов в выполнении требований первого кластера переговоров о вступлении в ЕС, касающегося независимости и качества правосудия, заявил вице-спикер молдавского парламента от оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча.

« "Первый кластер касается независимости и качества правосудия. Между тем Республика Молдова по-прежнему сталкивается с проблемами политизации судебной системы и политического влияния на суды и прокуратуру. К сожалению, на сегодняшний день мы не можем говорить о наличии ощутимых результатов", - написал Батрынча в своем Telegram-канале.

По его словам, в то же время первый кластер охватывает и вопросы контроля за государственными финансами.

"Мы видим, что отчеты счетной палаты не исполняются и не приводят к ожидаемым результатам. Существуют серьезные проблемы, связанные с прозрачным и эффективным управлением государственными средствами", - пояснил политик.

Батрынча считает, что в связи с этим начало переговоров с Европейским союзом не должно вызывать чрезмерной эйфории у представителей власти.