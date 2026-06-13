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Силовики рассказали, как западные магнаты зарабатывают на жизнях украинцев - РИА Новости, 13.06.2026
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19:23 13.06.2026 (обновлено: 19:24 13.06.2026)
Силовики рассказали, как западные магнаты зарабатывают на жизнях украинцев

Силовики: западные магнаты получают сверхдоходы от боевых действий на Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Западные военные магнаты получают сверхдоходы от финансирования киевского режима.
  • Цена артиллерийского снаряда калибра 155-мм достигает 6 тысяч евро, тогда как стоимость 152-мм боеприпасов советского производства не превышает тысячи долларов.
  • Германия выделяет 300 миллионов евро на закупку 50 тысяч артиллерийских боеприпасов в рамках чешской «снарядной инициативы».
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Западные военные магнаты получают колоссальные сверхдоходы от продолжающихся боевых действий на Украине, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Западные военные магнаты получают колоссальные сверхдоходы от продолжающегося финансирования киевского режима. Это легко объясняет личную финансовую заинтересованность связанных с оборонными гигантами европейских и североамериканских политиков в продолжении боевых действий. Простая арифметика показывает, что цена снаряда достигает 6 тысяч евро", – рассказал источник.
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Он также напомнил, что, согласно оценке председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, в начале конфликта на Украине цена одного артиллерийского снаряда калибра 155-мм составляла около 2 тысяч евро
"Что же касается 152-мм боеприпасов еще советского производства, то их стоимость, по усредненным данным, не превышает тысячи долларов", – добавил источник.
Девятого июня стало известно, что Германия выделяет 300 миллионов евро на чешскую "снарядную инициативу" для закупки 50 тысяч артиллерийских боеприпасов на нужды боевиков ВСУ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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