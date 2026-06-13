Силовики рассказали, как западные магнаты зарабатывают на жизнях украинцев

Краткий пересказ от РИА ИИ Западные военные магнаты получают сверхдоходы от финансирования киевского режима.

Цена артиллерийского снаряда калибра 155-мм достигает 6 тысяч евро, тогда как стоимость 152-мм боеприпасов советского производства не превышает тысячи долларов.

Германия выделяет 300 миллионов евро на закупку 50 тысяч артиллерийских боеприпасов в рамках чешской «снарядной инициативы».

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Западные военные магнаты получают колоссальные сверхдоходы от продолжающихся боевых действий на Украине, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Западные военные магнаты получают колоссальные сверхдоходы от продолжающегося финансирования киевского режима. Это легко объясняет личную финансовую заинтересованность связанных с оборонными гигантами европейских и североамериканских политиков в продолжении боевых действий. Простая арифметика показывает, что цена снаряда достигает 6 тысяч евро", – рассказал источник.

Он также напомнил, что, согласно оценке председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра , в начале конфликта на Украине цена одного артиллерийского снаряда калибра 155-мм составляла около 2 тысяч евро

"Что же касается 152-мм боеприпасов еще советского производства, то их стоимость, по усредненным данным, не превышает тысячи долларов", – добавил источник.

Девятого июня стало известно, что Германия выделяет 300 миллионов евро на чешскую "снарядную инициативу" для закупки 50 тысяч артиллерийских боеприпасов на нужды боевиков ВСУ