Краткий пересказ от РИА ИИ
- Западные военные магнаты получают сверхдоходы от финансирования киевского режима.
- Цена артиллерийского снаряда калибра 155-мм достигает 6 тысяч евро, тогда как стоимость 152-мм боеприпасов советского производства не превышает тысячи долларов.
- Германия выделяет 300 миллионов евро на закупку 50 тысяч артиллерийских боеприпасов в рамках чешской «снарядной инициативы».
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Западные военные магнаты получают колоссальные сверхдоходы от продолжающихся боевых действий на Украине, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Западные военные магнаты получают колоссальные сверхдоходы от продолжающегося финансирования киевского режима. Это легко объясняет личную финансовую заинтересованность связанных с оборонными гигантами европейских и североамериканских политиков в продолжении боевых действий. Простая арифметика показывает, что цена снаряда достигает 6 тысяч евро", – рассказал источник.
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Он также напомнил, что, согласно оценке председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, в начале конфликта на Украине цена одного артиллерийского снаряда калибра 155-мм составляла около 2 тысяч евро
"Что же касается 152-мм боеприпасов еще советского производства, то их стоимость, по усредненным данным, не превышает тысячи долларов", – добавил источник.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.