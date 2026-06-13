ЗАЭС уведомит МАГАТЭ об атаке ВСУ на транспортный цех станции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МАГАТЭ уведомят об атаке ВСУ на транспортный цех Запорожской АЭС, сообщила Евгения Яшина.
- В результате атаки повреждены три автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здания цеха.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомят об атаке ВСУ на транспортный цех Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС в субботу, повреждены три автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здания цеха, сообщили ранее на станции.
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"МАГАТЭ уведомим о случившимся", - сказала Яшина.