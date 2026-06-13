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ЗАЭС уведомит МАГАТЭ об атаке ВСУ на транспортный цех станции - РИА Новости, 13.06.2026
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16:25 13.06.2026
ЗАЭС уведомит МАГАТЭ об атаке ВСУ на транспортный цех станции

РИА Новости: МАГАТЭ уведомят об атаке ВСУ на транспортный цех Запорожской АЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МАГАТЭ уведомят об атаке ВСУ на транспортный цех Запорожской АЭС, сообщила Евгения Яшина.
  • В результате атаки повреждены три автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здания цеха.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомят об атаке ВСУ на транспортный цех Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС в субботу, повреждены три автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здания цеха, сообщили ранее на станции.
«
"МАГАТЭ уведомим о случившимся", - сказала Яшина.
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